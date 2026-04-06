Lovitura colosală a Băncii Franței. Cum a reușit să vândă aurul din SUA și să câștige 13 miliarde de euro

Sursa foto: Shutterstock - caracter ilustrativ

Banca Franței a dat lovitura, printr-o decizie care i-a umplut buzunarele. A vândut tot aurul depozitat în SUA, a cumpărat aceeași cantitate din Europa și a câștigat astfel o sumă colosală: 12,8 miliarde de euro.

Banca centrală a Franței a vândut o cantitate de 129 de tone de aur francez depozitat la Rezerva Federală din New York (SUA), potrivit RFI, citat de Mediafax. Ulterior, a cumpărat aceeași cantitate de aur din Europa, strategie prin care a înregistrat un câștig de 12,8 miliarde de euro.

Francezii au profitat de o oscilație a prețurilor

Banca centrală a francezilor  a profitat de o oscilație a prețurilor. De notat că cele 129 de tone de aur reprezintă aproximativ 5% din rezervele totale ale Franței. Tranzacțiile au fost efectuate între iulie 2025 și ianuarie 2026.

În prezent, toate rezervele de aur franceze de aproximativ 2.437 de tone sunt deținute la Paris, capitala țării. În plus, banca a achiziționat lingouri noi care, spre deosebire de cele vândute, respectă standardele actuale de pe piața europeană.

BNR a decis să își mențină rezerva de aur

În ceea ce privește țara noastră, BNR a decis să își mențină rezerva de aur la aproximativ 103,6 tone, dând prioritate creșterea rezervelor valutare. Strategia a stârnit dezbateri între economiști privind rolul aurului și riscul de a rămâne în urma altor state.

Guvernatorul Băncii Naţionale a României, Mugur Isărescu / Sursa foto: GÂNDUL (Alexandra Pandrea)

Guvernatorul Băncii Naţionale a României, Mugur Isărescu / Sursa foto: GÂNDUL (Alexandra Pandrea)

Potrivit datelor publicate în luna martie a.c., rezerva de aur a BNR a rămas constantă, la 103,6 tone. Este un nivel nemodificat de aproape două decenii. În schimb, Banca Centrală pare să acorde prioritate consolidării rezervelor valutare. Acestea au crescut rapid, inclusiv cu aproximativ 2 miliarde de euro într-o singură lună, arată Antena 3 CNN.

