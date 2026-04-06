Programul supermarketurilor de Paște 2026. Ce magazine sunt deschise duminică, 12 aprilie 2026

Programul supermarketurilor de Paște 2026. Iată ce magazine sunt deschise duminică, 12 aprilie 2026, în prima zi de Paște. Programul de lucru al marilor lanțuri de retail a fost, deja, anunțat, pentru ca fiecare client să știe dacă are posibilitatea de a merge la cumpărături pe ultima sută de metri. În anumite orașe, magazinele sunt deschise pe 12 aprilie.
Mult a fost, puțin a mai rămas până când creștinii ortodocși vor sărbători Paștele Ortodox. Supermarketurile și-au afișat din timp programul de sărbători, în așa fel încât clienții să știe dacă au posibilitatea de a merge la cumpărături, pe ultima sută de metri. Iată mai jos cum va arăta programul pentru marile lanțuri de retail.
Programul supermarketurilor de Paște 2026
Programul supermarketurilor de Paște 2026
Lidl
- Perioada 6 aprilie – 10 aprilie 2026: magazinele vor fi deschise în intervalul 07:00 – 22:00;
- Sâmbătă, 11 aprilie 2026: programul va fi în intervalul 07:00 – 18:00;
- Duminică, 12 aprilie și luni, 13 aprilie 2026: toate magazinele Lidl din țară vor fi închise.
- Din 14 aprilie 2026 se reia programul normal.
Kaufland
- Perioada 6 aprilie – 10 aprilie 2026: magazinele Kaufland vor fi deschise începând cu ora 07:00. Excepția va fi hipermarketul din incinta Promenada Mall Sibiu, care se va deschide la 09:00. Ora de închidere variază între 21:30 și 23:00, în funcție de locație.
- Sâmbătă, 11 aprilie 2026: majoritatea magazinelor vor avea program de funcționare între orele 07:00 și 18:00. Cel din Promenada Mall Sibiu va funcționa în funcție de programul centrului comercial.
Excepții: magazinele din Miercurea Ciuc, Sovata, Odorheiu Secuiesc, Târgu Secuiesc și Gheorgheni au program extins până la 21:30. Cel din Sfântu Gheorghe va funcționa până la 22:30.
- Duminică, 12 aprilie 2026: sunt închise.
- Luni, 13 aprilie 2026: magazine cu program scurt, între 09:00 și 18:00. Magazinul din incinta Promenada Mall Sibiu va fi deschis între orele 09:00 și 22:00.
- 11, 12 și 13 aprilie 2026: magazinele Kaufland din Sfântu Gheorghe, Gheorgheni, Miercurea Ciuc, Odorheiu Secuiesc, Sovata și Târgu Secuiesc vor avea program normal de funcționare.
Programul de funcționare diferă în funcție de magazin
Penny
- Perioada 6 aprilie – 10 aprilie 2026: magazine deschise între orele 07:00 și 22:00.
- Sâmbătă, 11 aprilie 2026: interval de funcționare între 07:00 și 18:00.
- Duminică, 12 aprilie 2026: magazinele vor fi închise.
- Luni, 13 aprilie 2026: interval de funcționare între 10:00 și 18:00.
- Din 14 aprilie 2026 se revine la programul normal.
Mega Image
- Perioada 6 aprilie – 10 aprilie 2026: magazine deschise între orele 08:00 și 22:00.
- Sâmbătă, 11 aprilie 2026: program de funcționare între 08:00 – 19:00.
- Duminică, 12 aprilie 2026: magazinele vor fi închise.
- Luni, 13 aprilie 2026: interval de funcționare între 09:00 și 19:00.
- Din 14 aprilie 2026 se revine la programul normal.
Auchan
- Vineri, 10 aprilie 2026: program normal.
- Sâmbătă, 11 aprilie 2026: program de funcționare până la 18:00 sau 19:00.
- Duminică, 12 aprilie 2026: magazinele vor fi închise.
- Luni, 13 aprilie 2026: vor avea program redus.
- Din 14 aprilie 2026 se revine la programul normal.
Profi
- Vineri, 10 aprilie 2026: program normal.
- Sâmbătă, 11 aprilie 2026: program de funcționare până la 18:00 sau 19:00.
- Duminică, 12 aprilie 2026: magazinele vor fi închise.
- Luni, 13 aprilie 2026: vor avea program redus.
- Din 14 aprilie 2026 se revine la programul normal.
