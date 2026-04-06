Programul supermarketurilor de Paște 2026. Ce magazine sunt deschise duminică, 12 aprilie 2026

Mult a fost, puțin a mai rămas până când creștinii ortodocși vor sărbători Paștele Ortodox. Supermarketurile și-au afișat din timp programul de sărbători, în așa fel încât clienții să știe dacă au posibilitatea de a merge la cumpărături, pe ultima sută de metri. Iată mai jos cum va arăta programul pentru marile lanțuri de retail.

Programul supermarketurilor de Paște 2026

Lidl

Perioada 6 aprilie – 10 aprilie 2026: magazinele vor fi deschise în intervalul 07:00 – 22:00;

Sâmbătă, 11 aprilie 2026: programul va fi în intervalul 07:00 – 18:00;

Duminică, 12 aprilie și luni, 13 aprilie 2026: toate magazinele Lidl din țară vor fi închise.

Din 14 aprilie 2026 se reia programul normal.

Kaufland

Perioada 6 aprilie – 10 aprilie 2026: magazinele Kaufland vor fi deschise începând cu ora 07:00. Excepția va fi hipermarketul din incinta Promenada Mall Sibiu, care se va deschide la 09:00. Ora de închidere variază între 21:30 și 23:00, în funcție de locație.

Sâmbătă, 11 aprilie 2026: majoritatea magazinelor vor avea program de funcționare între orele 07:00 și 18:00. Cel din Promenada Mall Sibiu va funcționa în funcție de programul centrului comercial.

Excepții: magazinele din Miercurea Ciuc, Sovata, Odorheiu Secuiesc, Târgu Secuiesc și Gheorgheni au program extins până la 21:30. Cel din Sfântu Gheorghe va funcționa până la 22:30. Duminică, 12 aprilie 2026: sunt închise.

Luni, 13 aprilie 2026: magazine cu program scurt, între 09:00 și 18:00. Magazinul din incinta Promenada Mall Sibiu va fi deschis între orele 09:00 și 22:00.

11, 12 și 13 aprilie 2026: magazinele Kaufland din Sfântu Gheorghe, Gheorgheni, Miercurea Ciuc, Odorheiu Secuiesc, Sovata și Târgu Secuiesc vor avea program normal de funcționare.

Penny

Perioada 6 aprilie – 10 aprilie 2026: magazine deschise între orele 07:00 și 22:00.

Sâmbătă, 11 aprilie 2026: interval de funcționare între 07:00 și 18:00.

Duminică, 12 aprilie 2026: magazinele vor fi închise.

Luni, 13 aprilie 2026: interval de funcționare între 10:00 și 18:00.

Din 14 aprilie 2026 se revine la programul normal.

Mega Image

Perioada 6 aprilie – 10 aprilie 2026: magazine deschise între orele 08:00 și 22:00.

Sâmbătă, 11 aprilie 2026: program de funcționare între 08:00 – 19:00.

Duminică, 12 aprilie 2026: magazinele vor fi închise.

Luni, 13 aprilie 2026: interval de funcționare între 09:00 și 19:00.

Din 14 aprilie 2026 se revine la programul normal.

Auchan

Vineri, 10 aprilie 2026: program normal.

Sâmbătă, 11 aprilie 2026: program de funcționare până la 18:00 sau 19:00.

Duminică, 12 aprilie 2026: magazinele vor fi închise.

Luni, 13 aprilie 2026: vor avea program redus.

Din 14 aprilie 2026 se revine la programul normal.

Profi

Vineri, 10 aprilie 2026: program normal.

Sâmbătă, 11 aprilie 2026: program de funcționare până la 18:00 sau 19:00.

Duminică, 12 aprilie 2026: magazinele vor fi închise.

Luni, 13 aprilie 2026: vor avea program redus.

Din 14 aprilie 2026 se revine la programul normal.

