Programul supermarketurilor de Paște 2026. Ce magazine sunt deschise duminică, 12 aprilie 2026

Programul supermarketurilor de Paște 2026. Iată ce magazine sunt deschise duminică, 12 aprilie 2026, în prima zi de Paște. Programul de lucru al marilor lanțuri de retail a fost, deja, anunțat, pentru ca fiecare client să știe dacă are posibilitatea de a merge la cumpărături pe ultima sută de metri. În anumite orașe, magazinele sunt deschise pe 12 aprilie.

Mult a fost, puțin a mai rămas până când creștinii ortodocși vor sărbători Paștele Ortodox. Supermarketurile și-au afișat din timp programul de sărbători, în așa fel încât clienții să știe dacă au posibilitatea de a merge la cumpărături, pe ultima sută de metri. Iată mai jos cum va arăta programul pentru marile lanțuri de retail.

Lidl

  • Perioada 6 aprilie – 10 aprilie 2026: magazinele vor fi deschise în intervalul 07:00 – 22:00;
  • Sâmbătă, 11 aprilie 2026: programul va fi în intervalul 07:00 – 18:00;
  • Duminică, 12 aprilie și luni, 13 aprilie 2026: toate magazinele Lidl din țară vor fi închise.
  • Din 14 aprilie 2026 se reia programul normal.

Kaufland

  • Perioada 6 aprilie – 10 aprilie 2026: magazinele Kaufland vor fi deschise începând cu ora 07:00. Excepția va fi hipermarketul din incinta Promenada Mall Sibiu, care se va deschide la 09:00. Ora de închidere variază între 21:30 și 23:00, în funcție de locație.
  • Sâmbătă, 11 aprilie 2026: majoritatea magazinelor vor avea program de funcționare între orele 07:00 și 18:00. Cel din Promenada Mall Sibiu va funcționa în funcție de programul centrului comercial.
    Excepții: magazinele din Miercurea Ciuc, Sovata, Odorheiu Secuiesc, Târgu Secuiesc și Gheorgheni au program extins până la 21:30. Cel din Sfântu Gheorghe va funcționa până la 22:30.
  • Duminică, 12 aprilie 2026: sunt închise.
  • Luni, 13 aprilie 2026: magazine cu program scurt, între 09:00 și 18:00. Magazinul din incinta Promenada Mall Sibiu va fi deschis între orele 09:00 și 22:00.
  • 11, 12 și 13 aprilie 2026: magazinele Kaufland din Sfântu Gheorghe, Gheorgheni, Miercurea Ciuc, Odorheiu Secuiesc, Sovata și Târgu Secuiesc vor avea program normal de funcționare.
Programul de funcționare diferă în funcție de magazin

Penny

  • Perioada 6 aprilie – 10 aprilie 2026: magazine deschise între orele 07:00 și 22:00.
  • Sâmbătă, 11 aprilie 2026: interval de funcționare între 07:00 și 18:00.
  • Duminică, 12 aprilie 2026: magazinele vor fi închise.
  • Luni, 13 aprilie 2026: interval de funcționare între 10:00 și 18:00.
  • Din 14 aprilie 2026 se revine la programul normal.

Mega Image

  • Perioada 6 aprilie – 10 aprilie 2026: magazine deschise între orele 08:00 și 22:00.
  • Sâmbătă, 11 aprilie 2026: program de funcționare între 08:00 – 19:00.
  • Duminică, 12 aprilie 2026: magazinele vor fi închise.
  • Luni, 13 aprilie 2026: interval de funcționare între 09:00 și 19:00.
  • Din 14 aprilie 2026 se revine la programul normal.

Auchan

  • Vineri, 10 aprilie 2026: program normal.
  • Sâmbătă, 11 aprilie 2026: program de funcționare până la 18:00 sau 19:00.
  • Duminică, 12 aprilie 2026: magazinele vor fi închise.
  • Luni, 13 aprilie 2026: vor avea program redus.
  • Din 14 aprilie 2026 se revine la programul normal.

Profi

  • Vineri, 10 aprilie 2026: program normal.
  • Sâmbătă, 11 aprilie 2026: program de funcționare până la 18:00 sau 19:00.
  • Duminică, 12 aprilie 2026: magazinele vor fi închise.
  • Luni, 13 aprilie 2026: vor avea program redus.
  • Din 14 aprilie 2026 se revine la programul normal.

Citește și

DEZVĂLUIRI Gheorghe Piperea aruncă în aer dosarul Pfizer. Europarlamentarul susține că România ar fi avut șanse reale să câștige procesul
13:23
Gheorghe Piperea aruncă în aer dosarul Pfizer. Europarlamentarul susține că România ar fi avut șanse reale să câștige procesul
VIDEO Chestorul Cristian Gheorghe, la „MARTORII”: „Ținem strada foarte bine, în momentul de față”
13:13
Chestorul Cristian Gheorghe, la „MARTORII”: „Ținem strada foarte bine, în momentul de față”
INCIDENT Incident grav în Pitești. Un copil a murit, după ce a căzut de la etajul 4
12:59
Incident grav în Pitești. Un copil a murit, după ce a căzut de la etajul 4
EVENIMENT ANAF scoate la licitație a doua parte din tablourile confiscate de la Darius Vâlcov. Opere de Renoir și Picasso fac parte din colecție
12:47
ANAF scoate la licitație a doua parte din tablourile confiscate de la Darius Vâlcov. Opere de Renoir și Picasso fac parte din colecție
MEDIA Război total între două vedete de la TVR. Relația dintre Marian Olaianos și Nadina Vlădescu, în faza pe tribunal și dosare penale
12:18
Război total între două vedete de la TVR. Relația dintre Marian Olaianos și Nadina Vlădescu, în faza pe tribunal și dosare penale
FLASH NEWS Fermierii europeni merg la Bruxelles pentru a cere ajutor de la Comisia Europeană. Ce decizie majoră poate schimba soarta agriculturii
12:11
Fermierii europeni merg la Bruxelles pentru a cere ajutor de la Comisia Europeană. Ce decizie majoră poate schimba soarta agriculturii
Mediafax
Controversă digitală. Prietenos sau pasiv-agresiv? Un emoji, două generații
Digi24
Un general ucrainean care a dezertat și a luptat de partea Rusiei a fost ucis pe front, anunță Kievul
Cancan.ro
Medicii au refuzat dorința familiei lui Mircea Lucescu. Conducerea Spitalului Universitar, de neclintit chiar și după venirea lui Răzvan Lucescu
Prosport.ro
FOTO. Și-a trădat prietena și a avut o aventură cu soțul acesteia
Adevarul
Ce s-a ales de utilajele „minune” pentru topirea zăpezii lăsate moștenire de administrația Firea. Explicațiile Primăriei Capitalei
Mediafax
Donald Trump refuză invitația de a veni în România
Click
Noi detalii în cazul medicului ucis și incendiat: suspecta, în vârstă de 40 de ani, ar fi recunoscut fapta. Ce probe au găsit anchetatorii în apartament
Digi24
Dezamăgirea unei tinere care și-a cumpărat o casă ieftină în Sicilia, entuziasmată după ce a văzut un clip viral
Cancan.ro
-12 grade Celsius până de Paște, în București. Meteorologii Accuweather anunță o scădere drastică de temperatura în Capitală
Ce se întâmplă doctore
Ce s-a ales de Mircea Radu, fostul prezentator de la „Din dragoste”? Și-a schimbat radical viața și a dispărut din lumina reflectoarelor
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Un Mercedes lăsat în service „s-a plimbat” pe la două baruri înainte de a fi oprit de proprietară. Poliția a intervenit
Descopera.ro
De ce câmpul magnetic al planetei Saturn este deformat?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - -Nu vă suparați, doamna doctor, mi-e ruşine să spun, sufăr de ...
Descopera.ro
Cercetătorii au calculat cât de mult plânge un om, în medie
