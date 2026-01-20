Prima pagină » Știri externe » Lukașenko a semnat documentul care prevede aderarea Belarusului la Consiliul pentru Pace înființat de Trump

20 ian. 2026, 18:52

Dictatorul Belarusului Aleksandr Lukașenko a semnat documentul pentru aderare la Consiliul pentru Pace înființat de președintele american Donald Trump.

În ceea ce privește participarea Belarusului la Consiliul Păcii, liderul de la Minsk a observat că înțelege obiectiv posibilitățile părții belaruse.

„Ce, am ajuta prea mult Gaza? Dacă am ajuta, nu ar fi prea mult. Dar ceea ce mă atrage este că, poate, acest Consiliu al Păcii, acțiunile și posibilitățile lui s-ar extinde la alte părți ale planetei, a spus Alexandr Lukașenko. – În primul rând, poate am putea ajuta Ucraina, am putea discuta cumva și promova pacea, am putea influența conducerea ucraineană. Asta mă atrage cel mai mult. Nu că am ajuta prea mult Gaza. Știu care sunt posibilitățile mele și ale Belarusului nostru”.

„Mă uit spre viitor (luând decizia de a participa la această nouă organizație). Poate nu eu, ci altcineva. Poate ne vor mulțumi”,  a adăugat Alexandr Lukașenko.

Lukașenko: primii trei ani poți participa la Consiliul Păcii în calitate de fondator, gratuit

„Dar dacă vrei să nu fii ales, invitat sau numit acolo după trei ani, plătește un miliard de dolari și lucrează în continuare după trei ani. Ai nevoie de un miliard dacă vrei să lucrezi după trei ani. – a împărtășit detalii șeful statului. – Dar există o altă condiție. Dacă vei coopera, vei lucra bine în numele păcii, atunci poți lucra în continuare fără un miliard. Mă orientez spre a doua variantă.

„Așadar, toate acestea sunt minciuni. Ei (oponentii) nu știu ce să atace pentru a mă afecta undeva. Cum se spune în popor, să-mi scadă ratingul, rolul și așa mai departe. Bineînțeles, acest lucru este important pentru mine. Dar mă gândesc prea puțin la asta. Și dacă ar fi ceva pentru care să plătesc un miliard de dolari, aș plăti.,  a declarat Alexandr Lukașenko.

„Dar dacă vor să primească serviciile mele, la fel ca de la alții care au fost invitați, și încă să primească un miliard de dolari… Nici măcar Trump nu și-ar permite asta. Prin urmare, este o minciună totală că trebuie să plătim un miliard de dolari. Nu avem nevoie de nimic. Avem nevoie de experiență, de oportunități pentru a lucra în acest Consiliu”,  a subliniat liderul belarus.

„Este o listă întreagă”. Lukașenko a dezvăluit detalii ale dialogului cu SUA privind problemele comerciale
Aceasta a fost discutată în timpul vizitării standului fabricii de motoare din Minsk, al cărui motor a primit un semn de calitate. Președintele a dorit ca fabrica de motoare din Minsk să producă, în viitor, toate tipurile de motoare pentru întreaga gamă de tehnologie belarusă. „Gândiți-vă. Vă vom ajuta”, – a asigurat el.

Alexandr Lukașenko nu exclude, însă, varianta unei colaborări în acest sens cu SUA

„Recent, Casa Albă din Statele Unite ne-a trimis o solicitare. Nu am făcut-o publică. «Ce poate cumpăra Belarus din SUA? Noi suntem gata să cumpărăm de acolo îngrășăminte pe bază de potasiu și altele. Dar ce poate Belarus?» Trump este un bun economist. Cel puțin, pentru a menține echilibrul (în comerț), – a împărtășit detalii șeful statului. „M-am gândit, probabil, că nu cumpărăm prea multe. Dar când am văzut, – era o listă întreagă (o listă de produse pe care Belarus le poate cumpăra din SUA). Le-am trimis. Ei s-au mirat că putem cumpăra atât de multe de la ei. Inclusiv motoare separate”.

Sursa Foto: Profimedia

