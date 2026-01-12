Prima pagină » Știri externe » Luvrul și-a târât necazurile și în 2026: muzeul și-a închis, din nou, porțile din cauza grevei personalului

Luvrul și-a târât necazurile și în 2026: muzeul și-a închis, din nou, porțile din cauza grevei personalului

12 ian. 2026, 15:02, Știri externe
Luvrul și-a târât necazurile și în 2026: muzeul și-a închis, din nou, porțile din cauza grevei personalului

Aproximativ 350 de angajați ai Muzeului Luvru din Paris au votat, luni, pentru continuarea grevei începute la finalul anului trecut. Cauza principală invocată de aceștia ar fi lipsa de progrese în negocierile purtate cu Ministerul Culturii și conducerea muzeului, relatează Le Figaro.

Drept urmare, muzeul nu se poate deschide, a declarat un purtător de cuvânt al Luvru, și va rămâne închis pentru a doua oară de la începutul grevei din 15 decembrie.

„Dragi vizitatori, din cauza acțiunilor sindicale, Muzeul Luvru este închis în mod excepțional astăzi ”, a anunțat muzeul într-un mesaj publicat pe site-ul său web.

„Există o problemă cu dialogul social și o mare neîncredere față de conducere”, a declarat Valérie Baud, reprezentantă a sindicatului CFDT la Luvru.

Reamintim că, pe 15 decembrie 2025, în prima zi a acestei mobilizări, cel mai vizitat muzeu din lume a fost nevoit să-și țină porțile închise după votul personalului reunit în adunarea generală.

De atunci, această mișcare, una dintre cele mai importante din istoria muzeului, a obligat de mai multe ori Luvrul să-și deschidă doar parțial galeriile. După o pauză în perioada sărbătorilor, mișcarea a fost reluată pe 5 ianuarie.

Sindicatele, care solicită, de asemenea, renunțarea la majorarea prețului biletului de intrare începând de miercuri pentru cetățenii străini din afara Uniunii Europene, protestează împotriva lipsei de personal, în special pentru supravegherea sălilor, și denunță degradarea clădirii, evidențiată de jaful spectaculos de pe 19 octombrie. Un grup de patru hoți au furat atunci bijuteriile Coroanei franceze, evaluate la 88 de milioane de euro. Deși indivizii au fost prinși de autoritățile de la Paris, până acum, polițiștii nu au nicio pistă care să-i conducă la acestea.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

Greva de la Luvru a fost votată „în unanimitate”. Cel mai vizitat muzeu din lume și-a închis porțile luni dimineață. Când va fi redeschis

Jaful de la Luvru: hoții ar fi putut fi arestați „în 30 de secunde”, spun anchetatorii. „Au fost filmați de la început până la sfârșit, dar nimeni nu urmărea imaginile“

Recomandarea video

Citește și

ANALIZĂ Moscova și „Orientul Mijlociu al lui Trump”. „Prezența Rusiei în Siria reduce probabilitatea unei ciocniri militare directe între Turcia și Israel pe teritoriul sirian”
14:42
Moscova și „Orientul Mijlociu al lui Trump”. „Prezența Rusiei în Siria reduce probabilitatea unei ciocniri militare directe între Turcia și Israel pe teritoriul sirian”
GALERIE FOTO Ținute spectaculoase la Gala Globurilor de Aur. Julia Roberts, Pamela Anderson, Leo DiCaprio, și Amal Clooney, printre cele mai bine îmbrăcate vedete
14:04
Ținute spectaculoase la Gala Globurilor de Aur. Julia Roberts, Pamela Anderson, Leo DiCaprio, și Amal Clooney, printre cele mai bine îmbrăcate vedete
CONTROVERSĂ Un fost ministru al Justiției din Polonia, urmărit pentru deturnare de fonduri, a primit azil politic în Ungaria
13:30
Un fost ministru al Justiției din Polonia, urmărit pentru deturnare de fonduri, a primit azil politic în Ungaria
CONTROVERSĂ De ce l-a numit Zelenski șef de cabinet pe Kyrylo Budanov? „Ambițiile politice ale fostului șef al spionajului ar putea reprezenta o amenințare pentru actualul lider al Ucrainei”
13:09
De ce l-a numit Zelenski șef de cabinet pe Kyrylo Budanov? „Ambițiile politice ale fostului șef al spionajului ar putea reprezenta o amenințare pentru actualul lider al Ucrainei”
FLASH NEWS Trump se autoproclamă „președinte interimar al Venezuelei”
11:19
Trump se autoproclamă „președinte interimar al Venezuelei”
EXTERNE Minneapolis, „blindat” de Casa Albă. Sute de polițiști federali au fost trimiși suplimentar în orașul cuprins de proteste
10:07
Minneapolis, „blindat” de Casa Albă. Sute de polițiști federali au fost trimiși suplimentar în orașul cuprins de proteste
Mediafax
Viitorul mașinilor chinezești în Europa: UE a luat decizia momentului
Digi24
Donald Trump s-a autoproclamat „președinte interimar al Venezuelei”. Imaginea postată de liderul american pe platforma sa socială
Cancan.ro
BREAKING! Mario Iorgulescu vrut să se SINUCIDĂ. Mesajul de ADIO lăsat părinților
Prosport.ro
Cristina ICH, apariție hot în costum de baie, în St. Barts
Adevarul
Ce se află sub gheața celei mai mari insule din lume. Pământul le-a ascuns aici dintr-un motiv anume
Mediafax
Criză în America! Cât a ajuns să coste o banală pizza cu brânză
Click
Bijuteria regală, veche de 1.100 de ani, care are gravat mesajul: „Alfred a poruncit să fiu făcută”
Digi24
Reacția Chinei după ce Donald Trump a declarat că SUA vor prelua Groenlanda ca să nu ajungă pe mâinile Beijingului
Cancan.ro
Câți bani a primit Iustin HVNDS, de la Antena 1, pentru cele doar 3 zile la Survivor 2026
Ce se întâmplă doctore
O mai țineți minte pe Adela Lupșe, cunoscută pentru replica „Vreau să sune telefonul”? Cum arată acum, la 10 ani de când a renunțat la tv
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Un McLaren diferit de toate: povestea INCREDIBILĂ a monopostului care a însoțit titlul lui Lando Norris
Descopera.ro
Polul Sud tocmai s-a mutat! Cum a fost posibil?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Explică-mi și mie de ce te-ai culcat cu soră-mea?
Descopera.ro
Test de cultură generală. Cât timp ar dura să zbori în jurul lumii?
SCANDALOS Cunoscut influencer, somat să plătească impozit de 7.600 lei pentru un spațiu gol. ”E normal să plătești impozit ca și cum ai face bani?”
15:30
Cunoscut influencer, somat să plătească impozit de 7.600 lei pentru un spațiu gol. ”E normal să plătești impozit ca și cum ai face bani?”
ECONOMIE Cât a scos Mara Bănică din buzunar pentru impozitele pe casă și mașină. Suma nu e deloc de neglijat
15:19
Cât a scos Mara Bănică din buzunar pentru impozitele pe casă și mașină. Suma nu e deloc de neglijat
ECONOMIE „România e azi cel mai mare producător de gaze naturale din întreaga UE”, susține ministrul Energiei. Ce spune despre rezervele de gaze
15:16
„România e azi cel mai mare producător de gaze naturale din întreaga UE”, susține ministrul Energiei. Ce spune despre rezervele de gaze
HOROSCOP Horoscop 13 ianuarie 2026. Fecioarele au parte de oportunități profesionale
15:00
Horoscop 13 ianuarie 2026. Fecioarele au parte de oportunități profesionale
CONTROVERSĂ Patrick Andre de Hillerin denunță lungul șir de „coincidențe” din cazul Marinescu-plagiat. Cum s-a activat o parte a presei după dezvăluirea Emiliei Șercan
14:58
Patrick Andre de Hillerin denunță lungul șir de „coincidențe” din cazul Marinescu-plagiat. Cum s-a activat o parte a presei după dezvăluirea Emiliei Șercan
AUTO Legea este mai aspră cu șoferii, în 2026. Amendă pentru folosirea telefonului la volan. Când se suspendă permisul auto
14:49
Legea este mai aspră cu șoferii, în 2026. Amendă pentru folosirea telefonului la volan. Când se suspendă permisul auto

Cele mai noi

Trimite acest link pe