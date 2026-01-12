Luvrul și-a târât necazurile și în 2026: muzeul și-a închis, din nou, porțile din cauza grevei personalului

Aproximativ 350 de angajați ai Muzeului Luvru din Paris au votat, luni, pentru continuarea grevei începute la finalul anului trecut. Cauza principală invocată de aceștia ar fi lipsa de progrese în negocierile purtate cu Ministerul Culturii și conducerea muzeului, relatează Le Figaro.

Drept urmare, muzeul nu se poate deschide, a declarat un purtător de cuvânt al Luvru, și va rămâne închis pentru a doua oară de la începutul grevei din 15 decembrie.

„Dragi vizitatori, din cauza acțiunilor sindicale, Muzeul Luvru este închis în mod excepțional astăzi ”, a anunțat muzeul într-un mesaj publicat pe site-ul său web. „Există o problemă cu dialogul social și o mare neîncredere față de conducere”, a declarat Valérie Baud, reprezentantă a sindicatului CFDT la Luvru.

Reamintim că, pe 15 decembrie 2025, în prima zi a acestei mobilizări, cel mai vizitat muzeu din lume a fost nevoit să-și țină porțile închise după votul personalului reunit în adunarea generală.

De atunci, această mișcare, una dintre cele mai importante din istoria muzeului, a obligat de mai multe ori Luvrul să-și deschidă doar parțial galeriile. După o pauză în perioada sărbătorilor, mișcarea a fost reluată pe 5 ianuarie.

Sindicatele, care solicită, de asemenea, renunțarea la majorarea prețului biletului de intrare începând de miercuri pentru cetățenii străini din afara Uniunii Europene, protestează împotriva lipsei de personal, în special pentru supravegherea sălilor, și denunță degradarea clădirii, evidențiată de jaful spectaculos de pe 19 octombrie. Un grup de patru hoți au furat atunci bijuteriile Coroanei franceze, evaluate la 88 de milioane de euro. Deși indivizii au fost prinși de autoritățile de la Paris, până acum, polițiștii nu au nicio pistă care să-i conducă la acestea.

