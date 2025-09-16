Luxemburgul intenționează să se alăture țărilor care vor recunoaște un stat palestinian, în cadrul unei reuniuni care va avea loc săptămâna viitoare la New York.

Ministrul de Externe al Luxemburgului, Xavier Bettel, a confirmat declarațiile făcute de premierul Luc Frieden în urma unei întâlniri cu membrii Comisiei pentru Afaceri Externe a Marelui Ducat.

Cei doi lideri au denunțat politicile premierului Benjamin Netanyahu, dar și demersurile grupării islamiste Hamas, acuzați că se opun soluției a două state.

„Suntem convinși că o soluție a două state poate aduce o pace durabilă în regiune. Acest lucru nu se va întâmpla peste noapte. De aceea, Guvernul luxemburghez intenționează să se alăture celor care recunosc un stat palestinian la conferința care va avea loc săptămâna viitoare”, a adăugat Luc Frieden.

După inițiativa Franței și a Arabiei Saudite a unui text care prevedea recunoașterea unui stat palestinian, mai multe țări și-au anunțat intenția de a adopta această măsură, potrivit cotidianului L’Orient-Le-Jour.

Israelul și SUA resping „Declarația de la New York”

„Declarația de la New York” solicită, de asemenea, „încetarea războiului din Fâșia Gaza” și o „soluționare justă, pașnică și durabilă a conflictului israeliano-palestinian, bazată pe implementarea reală a soluției a două state”. Declarația este respinsă de Israel și Statele Unite.

Orașul Gaza a fost supus unor bombardamente intense în noaptea de luni spre marți, distrugând mai multe blocuri rezidențiale.

Ministrul israelian al Apărării, Israel Katz, a confirmat decizia Israelului de a-și continua ofensiva în Fâșia Gaza după aceste atacuri nocturne ale armatei la periferie și în orașul Gaza.

„Gaza arde. Armata israeliană lovește cu o mână de fier împotriva infrastructurii teroriste, iar militarii luptă cu vitejie pentru a crea condițiile necesare eliberării ostaticilor și înfrângerii Hamas. Nu vom ceda și nu vom da înapoi până când misiunea nu va fi finalizată”, a explicat Katz.

