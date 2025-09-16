Prima pagină » Știri externe » Luxemburgul va recunoaște un stat PALESTINIAN/ Prim-ministrul și-a exprimat sprijinul pentru aplicarea soluției a două state

Luxemburgul va recunoaște un stat PALESTINIAN/ Prim-ministrul și-a exprimat sprijinul pentru aplicarea soluției a două state

16 sept. 2025, 14:01, Știri externe
Luxemburgul va recunoaște un stat PALESTINIAN/ Prim-ministrul și-a exprimat sprijinul pentru aplicarea soluției a două state

Luxemburgul intenționează să se alăture țărilor care vor recunoaște un stat palestinian, în cadrul unei reuniuni care va avea loc săptămâna viitoare la New York.

Ministrul de Externe al Luxemburgului, Xavier Bettel, a confirmat declarațiile făcute de premierul Luc Frieden în urma unei întâlniri cu membrii Comisiei pentru Afaceri Externe a Marelui Ducat.

Cei doi lideri au denunțat politicile premierului Benjamin Netanyahu, dar și demersurile grupării islamiste Hamas, acuzați că se opun soluției a două state.

„Suntem convinși că o soluție a două state poate aduce o pace durabilă în regiune. Acest lucru nu se va întâmpla peste noapte. De aceea, Guvernul luxemburghez intenționează să se alăture celor care recunosc un stat palestinian la conferința care va avea loc săptămâna viitoare”, a adăugat Luc Frieden.

După inițiativa Franței și a Arabiei Saudite  a unui text care prevedea recunoașterea unui stat palestinian, mai multe țări și-au anunțat intenția de a adopta această măsură, potrivit cotidianului L’Orient-Le-Jour.

Israelul și SUA resping „Declarația de la New York”

„Declarația de la New York” solicită, de asemenea, „încetarea războiului din Fâșia Gaza” și o „soluționare justă, pașnică și durabilă a conflictului israeliano-palestinian, bazată pe implementarea reală a soluției a două state”. Declarația este respinsă de Israel și Statele Unite.

Orașul Gaza a fost supus unor bombardamente intense în noaptea de luni spre marți, distrugând mai multe blocuri rezidențiale.

Ministrul israelian al Apărării, Israel Katz, a confirmat decizia Israelului de a-și continua ofensiva în Fâșia Gaza după aceste atacuri nocturne ale armatei la periferie și în orașul Gaza.

„Gaza arde. Armata israeliană lovește cu o mână de fier împotriva infrastructurii teroriste, iar militarii luptă cu vitejie pentru a crea condițiile necesare eliberării ostaticilor și înfrângerii Hamas. Nu vom ceda și nu vom da înapoi până când misiunea nu va fi finalizată”, a explicat Katz.

Foto: Profimedia

Recomandarea autorului:

ONU acuză ISRAELUL de genocid împotriva palestinienilor, pe fondul operațiunilor militare desfășurate pe teritoriul Fâșiei Gaza

Mediafax
Stenograme. Cum recruta Potra tineri pentru a fi mercenari: „Ai mai fost în vreun conflict? Știi instrucție de front, cunoști ambuscade?”
Digi24
„Nu mai înotați în canalele noastre! Și puneți ceva pe voi!” Româncă expulzată din Veneția din cauză că s-a scăldat în Canal Grande
Cancan.ro
Nicușor Dan, primele declarații despre Ionuț, SPP-istul care a incitat domnișoarele. Ce s-a întâmplat cu el?
Prosport.ro
Imaginile cu cea mai frumoasă hocheistă au stârnit controverse. „Abia dacă acoperă ceva”
Adevarul
Companiile preferă „angajații maturi, cu rate și copii”. Tinerii români, în topul șomajului european: „Nu vrem să fim sclavi pe plantație”
Mediafax
Procurorul general a prezentat amploarea atacurilor cibernetice asupra României: Rețea cu sute de pagini de Facebook și 22.000 de boți pe TikTok
Click
Orașul din România care interzice complet coroanele de flori în cimitire. Ce amenzi riscă cei care vor încălca noua regulă
Wowbiz
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Antena 3
Un bărbat care a vrut să se sinucidă s-a aruncat de la etaj și a căzut peste o femeie pe care a ucis-o. El este în spital
Digi24
Părinții unui tânăr de 18 ani l-au denunțat pentru că ar fi vrut să lupte de partea Ucrainei
Cancan.ro
Ce a făcut Toto, fiul lui Ilie Dumitrescu, după accidentul cauzat. Avem SINGURELE IMAGINI
Ce se întâmplă doctore
O mai recunoști? Acum e una dintre cele mai frumoase artiste din România! Arată fenomenal la vârsta ei
observatornews.ro
Primarul care de 7 ani promite canalizare în comuna cu 1.000 locuitori. Ia 1.200 lei spor de proiecte europene
StirileKanalD
Anunț foarte important despre facturile la curent! Breaking news
KanalD
Ursoaica care a atacat un bărbat din Mureș, împușcată după 33 de ore de căutări. Care este starea de sănătate a victimei
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Incident cu o Mazda pe Autobahn. Airbag-urile au sărit din senin
Descopera.ro
„Extratereștrii au declanșat viața pe Pământ”: adevăr sau ficțiune?
Capital.ro
Călin Georgescu era sigur din 2019 că va fi președintele României. Pe cine ar fi pus ministru de Justiție
Evz.ro
A murit Robert Redford. Marele actor avea 89 de ani
A1
Cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express Drumul Eroilor. Concurentul se mândrește cu fiicele sale
Stirile Kanal D
Destin negru pentru doi tineri care se iubeau încă din copilărie. Ambii parteneri s-au sinucis, după o eroare a poliției
Kfetele
Ce spune Nicușor Dan cu privire la SPP-istul care a întors privirile domnișoarelor. Mai este sau nu în slujba edilului?
RadioImpuls
„Nu e treaba mea, dar așteptam demult să luați o asemenea decizie”. Ce a apărut pe contul de socializare al Doinei Teodoru după mesajul cu subînțeles postat de actriță în urmă cu mai multe zile în legătură cu despărțirea de Cătălin Scărlătescu
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Iubitule, ți-am cumpărat bere, mici și sunt fără chiloți!
Descopera.ro
Cum a căzut Hitler în capcana enormității spațiului rusesc
SPORT Adrian Mutu l-a făcut praf pe Walter Zenga. Totul a PLECAT de la Cristi Chivu. „Are o frustrare pentru că el nu a avut niciodată șansa asta”
15:24
Adrian Mutu l-a făcut praf pe Walter Zenga. Totul a PLECAT de la Cristi Chivu. „Are o frustrare pentru că el nu a avut niciodată șansa asta”
EMISIUNI EXCLUSIV DINAMO, azi de la ora 18:00. Se luptă sau nu Dinamo pentru titlu? Kopic a cerut noi transferuri
15:20
EXCLUSIV DINAMO, azi de la ora 18:00. Se luptă sau nu Dinamo pentru titlu? Kopic a cerut noi transferuri
EXCLUSIV Implicarea clanurilor interlope în „REVOLUȚIA” lui Călin Georgescu. Momentul în care tensiunile au atins apogeul: ”Îi va prinde ca într-o menghină”
15:11
Implicarea clanurilor interlope în „REVOLUȚIA” lui Călin Georgescu. Momentul în care tensiunile au atins apogeul: ”Îi va prinde ca într-o menghină”
HOROSCOP Horoscop 17 septembrie 2025. GEMENII rezolvă o problemă importantă
15:00
Horoscop 17 septembrie 2025. GEMENII rezolvă o problemă importantă
ACTUALITATE Ce a discutat Bolojan cu reprezentanții BERD: Premierul cere SPRIJIN pentru modernizarea orașelor și atragerea fondurilor europene
14:57
Ce a discutat Bolojan cu reprezentanții BERD: Premierul cere SPRIJIN pentru modernizarea orașelor și atragerea fondurilor europene
Aparatul electrocasnic care este un „magnet” pentru GÂNDACI. Cum prevenim infestarea bucătăriei și ce trucuri reduc consumul de energie
14:53
Aparatul electrocasnic care este un „magnet” pentru GÂNDACI. Cum prevenim infestarea bucătăriei și ce trucuri reduc consumul de energie