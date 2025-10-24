Prima pagină » Știri externe » Maduro cere țării să intre în grevă generală dacă Trump îl va da jos de la putere. CIA desfășoară acțiuni militare „pe teren”

24 oct. 2025, 15:54, Știri externe
Președintele venezuelean Nicolas Maduro a cerut joi țării să intre în „grevă generală, insurecțională și revoluționară” dacă va fi dat jos de la putere de Donald Trump. Îndemnul lui Maduro a venit după ce președintele american a declarat că a autorizat acțiuni secrete împotriva națiunii sud-americane, în cadrul unei campanii militare care vizează ceea ce Washingtonul numește „traficanți de droguri din Caraibe și Pacific”. Trump nu numai că a precizat clar că navele și trupele sale vor rămâne în Caraibe. „Următorul pas va fi pe uscat”, a spus liderul de la Casa Albă.”, anunță elmundo.

Se menține tensiunea între Nicolás Maduro și Donald Trump. Președintele de facto, care se laudă că are 5.000 de rachete antiaeriene rusești distribuite în toată țara, a profitat de un conclav revoluționar pentru a ordona „clasei muncitoare” să se declare în „grevă generală, insurecțională și revoluționară” dacă va fi înlăturat „în fața constantei amenințări a imperiului”.

„Nu sunt un magnat, sunt poporul împuternicit, președintele poporului, președintele muncitorilor”, a repetat Maduro, deși de ani buni a pierdut sprijinul popular pe care îl avuse Hugo Chávez până la moartea sa.

„Cartelurile au purtat un război împotriva Statelor Unite, acum noi le declarăm război”, a subliniat Trump, adăugând că atacurile împotriva celor nouă ambarcațiuni din Caraibe și din Pacific, în largul coastei columbiene, au atins obiectivul de a reduce numărul de ambarcațiuni cu droguri care transportau cocaină. Următorul pas ar fi neutralizarea operațiunilor terestre, a afirmat președintele.

„Nu îi limităm: îi anihilăm”, s-a bucurat Trump, comparând cartelurile narcoteroriste cu Armata Islamică. Secretarul său de Război, Pete Hegseth, a mers mai departe, afirmând că „mesajul nostru către aceste organizații teroriste străine este că vă vom trata așa cum tratăm al-Qaeda. Vă vom găsi, vă vom spiona rețelele. Vă vom vâna și vă vom ucide”.

Operațiuni secrete ale CIA în Venezuela

Desfășurarea forțelor SUA în sudul Caraibelor, începută la mijlocul lunii august cu Cartelul Soarelui din Venezuela ca țintă principală, s-a consolidat de-a lungul săptămânilor sub privirea temătoare a chavismului, care nu avuse până acum parte de o presiune de asemenea avengură.

Suma distrugătoarelor cu rachete ghidate, avioane de vânătoare F-35 staționate în Puerto Rico, elicopterelor, unităților de elită și a aproximativ 6.500 de soldați depășește orice altă operațiune din regiune din ultimele decenii, inclusiv invazia Panama pentru a forța înlăturarea dictatorului traficant de droguri Manuel Cara de Piña Noriega.

Cu câteva minute înainte de discursul lui Trump, specialiștii în control aerian au detectat prezența a două bombardiere B-1B ale SUA în apropierea insulei Margarita din Venezuela, ceea ce a determinat plecarea imediată a mai multor avioane mici care zburau în apropierea aeroportului Maiquetía din Caracas. Trump a negat prezența bombardierelor.

„Acest dispoziti plasat la 80 de kilometri de coasta Venezuelei nu este o practică sau o simplă demonstrație de forță: ei sondează rețeaua de apărare aeriană și actualizează geolocalizarea sistemelor SAM venezuelene”, a declarat expertul Andrei Serbin Pont.

