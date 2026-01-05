Aflat la bordul avionului prezidențial Air Force One, Donald Trump a sugerat reporterilor că ar putea lua măsuri împotriva mai multor țări. Întrebat dacă SUA ar lua în considerare o intervenție similară în Columbia, Trump a spus că i se pare o idee bună. În același timp, președintele Statelor Unite a declarat că regimul de la Havana este „gata să cadă”.

De când Statele Unite au întreprins raidul din Venezuela care s-a soldat cu capturarea președintelui Nicolas Maduro, Donald Trump se confruntă la fiecare pas cu întrebări legate de viitorul Americii de Sud. Toate declarațiile liderului american fac parte dintr-o strategie mai largă pe care Trump a numit-o „Doctrina Donroe”, o adaptare a Doctrinei Monroe, prin care urmărește să reafirme dominația absolută a Statelor Unite în emisfera vestică. În acest context, președintele SUA a emis duminică seara mai multe declarații în privința oponenților săi din America de Sud.

Donald Trump despre intervenția în Columbia: „Mi se pare o idee bună”

Președintele Statelor Unite a intensificat retorica împotriva Columbiei și l-a numit pe președintele Gustavo Petro un „om bolnav”. Mai mult, l-a acuzat pe acesta că permite producția masivă de cocaină care mai apoi este exportată în SUA. Trump l-a numit pe președintele columbian un „om bolnav” care „se bucură să producă cocaină și să o vândă în Statele Unite”. El a avertizat că Petro „nu va mai face asta pentru mult timp” și i-a transmis direct să „își păzească spatele”. Întrebat de reporteri dacă Washingtonul ar lua în considerare o intervenție militară similară cu cea din Venezuela, Trump a spus: „Mi se pare o idee bună”.

Trump și Gustavo Petro sunt implicați într-o dispută tot mai mare privind atacurile navale ale Statelor Unite în Caraibe și Pacificul de Est, care au intensificat presiunea asupra Columbiei, un nod central al traficului de droguri în regiune. Președintele american susține că Petro gestionează personal laboratoare și fabrici de droguri care alimentează piața din SUA. În declarații anterioare, dar repetate recent, Trump a sugerat că, după capturarea lui Nicolas Maduro în Venezuela, Gustavo Petro ar putea fi următoarea țintă a campaniei sale regionale împotriva traficului de droguri.

Președintele Columbiei îi răspunde lui Trump: „Veți dezlănțui furia poporului!”

În replică, președintele columbian Gustavo Petro a apărat performanța guvernului său în combaterea traficului de droguri, după ce președintele american Donald Trump a amenințat cu o acțiune militară în țară.

Luni dimineața, Petro a enumerat câteva dintre succesele administrației sale în combaterea traficului de droguri într-o postare de aproape 700 de cuvinte pe X. Aceasta a inclus ceea ce a descris ca fiind „cea mai mare confiscare de cocaină din istoria lumii și preluarea controlului asupra El Plateado, „Wall Street-ul cocainei”, căruia guvernele anterioare i-au permis să înflorească”.

Petro a declarat că a ordonat atacuri țintite cu bombă împotriva grupărilor armate legate de droguri, respectând în același timp dreptul umanitar și i-a avertizat pe alții să nu atace astfel de grupări fără informații suficiente. Referitor la comentariile lui Trump, Petro a spus că va răspunde după ce va verifica traducerea și „va cunoaște adevăratul sens”.

„Dacă îl arestați pe președintele pe care o mare parte din poporul meu îl iubește și îl respectă, veți dezlănțui furia poporului. Fiecare soldat din Columbia are acum un ordin permanent: orice comandant al forțelor publice care preferă steagul Statelor Unite în locul steagului Columbiei va fi imediat îndepărtat din instituție, din ordinul soldaților și al meu. Deși nu am fost militar de carieră, cunosc războiul. Am jurat să nu mai ating niciodată o armă după Pactul de pace din 1989, dar pentru patrie voi lua din nou armele, deși nu doresc acest lucru. Statele Unite sunt prima țară din lume care a bombardat o capitală sud-americană în întreaga istorie a umanității”, a spus președintele Columbiei.

Cuba, o „națiune eșuată”

Spre deosebire de tonul folosit pentru Columbia, Trump a precizat că nu consideră necesară o acțiune militară americană directă în Cuba, deoarece crede că regimul se va prăbuși de la sine din cauza crizei economice. Regimul de la Havana este „gata să cadă”, a spus Donald Trump, care a menționat despre Cuba că este o „națiune eșuată” al cărui regim va pica în scurt timp deoarece și-a pierdut principalul sprijin financiar, petrolul venezuelean, odată cu schimbarea regimului din Venezuela.

Donald Trump a confirmat că „mulți cubanezi au fost uciși” în timpul raidului american din Venezuela, aceștia făcând parte din dispozitivul de securitate care îl proteja pe Nicolás Maduro. Între timp, guvernul de la Havana a raportat că 32 de militari cubanezi au murit în operațiune.

