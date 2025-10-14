Konstantin Galici, un magnat cripto ucrainean, de 32 de ani, a fost găsit mort în mașina sa de lux în Kiev. Moartea sa survine în urma unei prăbușiri masive a pieței criptomonedelor.

Kostya Kudo, așa cum era cunoscut online, ar fi înregistrat pierderi de active de peste 30 de milioane de dolari, transmit publicațiile britanice Daily Mail, și The Sun.

Galici ar fi fost lichidat sau s-a sinucis

Konstantin Galici a decedat în urma uneia dintre cele mai grave turbulențe care au zguduit piața criptomonedelor. Corpul său a fost descoperit pe 11 octombrie, în Lamborghiniul său negru, parcat în cartierul Obolonski din Kiev.

Poliția a raportat că a fost găsit cu o rană de glonț la cap, alături de o armă înregistrată pe numele său. Decesul omului de afaceri a fost confirmat și pe canalul său de Telegram. Poliția kieveană investighează dacă moartea lui Galici a fost cauzată de sinucidere sau dacă, foarte probabil, a fost implicat într-un „joc murdar”.

Magnatul era cunoscut pentru stilul său de viață extravagant și deținea vehicule de lux, precum un Lamborghini Urus din 2020 (cel în care a fost găsit mort), un Ferrari 296 GTB din 2023 și un Mercedes-Benz 220 CDI din 2012. Moartea miliardarului vine în contextul unor turbulențe majore pe piața globală de criptomonede. Aproximativ 19 miliarde de dolari au fost șterse în doar câteva ore, provocând panică în rândul investitorilor. Prăbușirea a fost declanșată de amenințarea președintelui Donald Trump de a impune noi tarife de 100% asupra importurilor chinezești.

„taifunul” de pe piața criptomonedelor

Bitcoin, una dintre cele mai vizibile criptomonede, a marcat o scădere de aproape 10%, ajungând la aproximativ 111.500 de dolari. Analiștii apreciază că această criză este mai gravă decât volatilitatea din 2020, indusă de pandemie. Galici era o figură notorie în lumea criptomonedelor. El a co-fondat academia de tranzacționare Cryptology Key și a ținut discursuri la evenimente din industrie. Avea peste 66.000 de urmăritori pe Instagram, unde a publicat analize și tendințe de piață.

Prin intermediul canalului său de YouTube și al diverselor grupuri Telegram, a distribuit informații despre Bitcoin, Ethereum, NFT-uri și psihologia pieței, facilitând accesul la concepte complexe pentru investitorii obișnuiți. Moartea sa a stârnit numeroase luări de poziție din partea comunității cripto.

Un trader a remarcat: „Un investitor, constructor și susținător timpuriu al criptomonedelor din Ucraina, plecat mult prea devreme. Acest spațiu se mișcă rapid și uneori uităm că există oameni reali în spatele fiecărui portofel, fiecărei tranzacții, fiecărei pierderi”.

