În ziua în care Franța urmează să recunoască oficial statul Palestina, circa 50 de primării au arborat steagul palestinian, în semn de solidaritate.

Mișcarea însă a fost contestată de Bruno Retailleau, ministrul francez de Interne, pentru că încalcă principiul neutralităţii serviciului public, neamestecului Franţei în politica internaţională şi riscă să tulbure grav ordinea publică.

În total, 52 de municipalităţi s-au opus şi au arborat steagul palestinian. Printre acestea se numără și Lyon, al treilea oraş ca mărime din Franţa, relatează Le Monde.

„Recunoaşterea statului palestinian este singura modalitate de a oferi o soluţie politică la o situaţie care trebuie să înceteze”, afirmă preşedintele francez Emmanuel Macron.

După ce şi-a arătat solidaritatea cu Israelul în urma atacurilor sângeroase ale Hamas din 7 octombrie 2023, Macron s-a distanţat ulterior şi şi-a intensificat criticile la adresa guvernului israelian pentru bombardamentele lansate în Fâşia Gaza.

Problema recunoaşterii statului Palestina divizează atât societatea, cât şi clasa politică franceză, dat fiind faptul că Franța găzduiește atât cea mai mare comunitate de evrei din Europa, dar și cea mai mare comunitate arabo-musulmană de pe continent.

RECOMANDAREA AUTORULUI

Este oficial. Marea Britanie, Canada și Australia au RECUNOSCUT Statul Palestina. Urmează Portugalia. Liniște la Tel Aviv

Macron cere eliberarea ostaticilor israelieni din Fâșia Gaza pentru a deschide o AMBASADĂ pe teritoriul palestinian

PMW avertizează ONU: Statul palestinian fără reformarea Autorității Palestiniene va încuraja mai mult TERORISMUL