Mai mulți funcționari publici au fost suspendați după ce l-au CRITICAT public pe Donald Trump

Guvernul american a plasat în concediu forţat mai mulţi angajaţi ai agenţiei de răspuns la catastrofe naturale (FEMA) care au criticat public administraţia preşedintelui Donald Trump.

Într-o scrisoare adresată Congresului, aproape 200 de angajaţi ai FEMA au denunţat tăierile bugetare instituite de administrația Trump. Dintre aceștia, 30 figurau cu numele complet.

Semnatarii îşi exprimă speranţa că scrisoarea lor vine la timp pentru a preveni nu numai o altă catastrofă naţională precum uraganul Katrina, dar şi dizolvarea efectivă a FEMA însăşi şi abandonarea populaţiei americane pe care un astfel de eveniment l-ar reprezenta.

Potrivit The New York Times, cei care și-au dezvăluit complet identitatea au fost suspendați din funcție. Angajații au fost înștiințați prin e-mail de hotărâre.

„Sunt plasați imediat în concediu administrativ, cu plata salariilor la data aferentă”, susțin surse guvernamentale.

După revenirea sa la Casa Albă în ianuarie, Donald Trump a afirmat în mai multe rânduri că vrea să desfiinţeze FEMA, deoarece statele americane trebuie să se ocupe de propriile probleme.

