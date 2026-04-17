Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, participă, la invitația președintelui Turciei, Recep Tayyip Erdoğan, la Antalya Diplomacy Forum. Anunțul a fost făcut de Administrația Prezidențială de la Chișinău, pe 17 aprilie.

Potrivit unui comunicat al Președinției, forumul reunește lideri politici, diplomați și experți din întreaga lume, oferind o platformă pentru dezbateri privind principalele provocări regionale și globale.

În cadrul vizitei, șefa statului urmează să aibă întrevederi bilaterale cu mai mulți șefi de stat și de guvern, în vederea consolidării relațiilor externe ale Republicii Moldova.

Agenția de presă turcă Anadolu transmite că cea de-a cincea ediție a Forumului Diplomatic de la Antalya va avea loc în perioada 17–19 aprilie. Tema forumului din acest an este „A face față incertitudinii în proiectarea viitorului”.

Evenimentul are loc sub patronajul președintelui Recep Tayyip Erdoğan și cu sprijinul organizatoric al Ministerului Afacerilor Externe al Turciei. La forum sunt așteptați peste 20 de șefi de state și de guverne, aproximativ 15 vicepreședinți și vicepremieri, peste 50 de miniștri (dintre care peste 40 sunt miniștri de externe), peste 460 de oaspeți de rang înalt, inclusiv 75 de reprezentanți ai organizațiilor internaționale, precum și aproximativ 5.000 de invitați, printre care reprezentanți ai mediului academic și studenți.

