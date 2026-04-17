Maia Sandu participă la Antalya Diplomacy Forum, la invitația lui Recep Tayyip Erdoğan

Olga Borșcevschi
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, participă, la invitația președintelui Turciei, Recep Tayyip Erdoğan, la Antalya Diplomacy Forum. Anunțul a fost făcut de Administrația Prezidențială de la Chișinău, pe 17 aprilie.

Potrivit unui comunicat al Președinției, forumul reunește lideri politici, diplomați și experți din întreaga lume, oferind o platformă pentru dezbateri privind principalele provocări regionale și globale.

În cadrul vizitei, șefa statului urmează să aibă întrevederi bilaterale cu mai mulți șefi de stat și de guvern, în vederea consolidării relațiilor externe ale Republicii Moldova.

Maia Sandu, președintele Republicii Moldova. Foto: Facebook / Președinția Republicii Moldova

Agenția de presă turcă Anadolu transmite că cea de-a cincea ediție a Forumului Diplomatic de la Antalya va avea loc în perioada 17–19 aprilie. Tema forumului din acest an este „A face față incertitudinii în proiectarea viitorului”.

Evenimentul are loc sub patronajul președintelui Recep Tayyip Erdoğan și cu sprijinul organizatoric al Ministerului Afacerilor Externe al Turciei. La forum sunt așteptați peste 20 de șefi de state și de guverne, aproximativ 15 vicepreședinți și vicepremieri, peste 50 de miniștri (dintre care peste 40 sunt miniștri de externe), peste 460 de oaspeți de rang înalt, inclusiv 75 de reprezentanți ai organizațiilor internaționale, precum și aproximativ 5.000 de invitați, printre care reprezentanți ai mediului academic și studenți.

Mediafax
Bolojan, declarație-bombă: „Zarurile au fost aruncate"
Digi24
Rusia amenință pe față patru țări NATO sub pretextul că sunt complice ale Ucrainei
Cancan.ro
Ce făcea fugarul Emil Gânj în curtea unei femei din Mureș. Localnica l-a fotografiat imediat, apoi a dat ALARMA în sat
Prosport.ro
FOTO. L-a părăsit pe milionarul cu 35 de ani mai bătrân decât ea pentru că a înșelat-o cu prietena ei
Adevarul
„Fabricile de mașini devin fabrici de tancuri”. Cum se sinucide economic UE și dă aripi ascensiunii fasciste
Mediafax
Veste proastă pentru turiștii care merg într-o țară europeană
Click
Pentru cine caută Liviu Vârciu parteneră: „Vrea să fie tătic”
Digi24
Izvorul Tămăduirii 2026. Ce nu ai voie să faci în Vinerea Luminată
Cancan.ro
Noua iubită a lui Valentin Sanfira a făcut haos în familia lui Liviu Dragnea: 'I-a băgat mâinile în gât'
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Oana Roman în costum de baie la 50 de ani. Și-a etalat noua siluetă! A slăbit drastic
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
1 gram echivalează cu 28.400 de litri de benzină. Vehiculul nuclear care promite autonomie uriașă
Descopera.ro
În ce anotimp sunt bărbații cei mai fertili?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ion către Măria: - – Ce ai fată de stai dezbrăcată?
Descopera.ro
Scrisul fără mâini devine realitate: cum ajung gândurile pe ecran
