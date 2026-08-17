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Maia Sandu vrea sprijinirea Ucrainei pentru a-i proteja pe cetățenii Republicii Moldova. De ce nu cere expulzarea ambasadorului rus

Ruxandra Radulescu
Maia Sandu vrea sprijinirea Ucrainei pentru a-i proteja pe cetățenii Republicii Moldova. De ce nu cere expulzarea ambasadorului rus
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Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat, la Radio Moldova, că singura soluție pentru a reduce riscul încălcării spațiului aerian de către Federația Rusă, este sprijinirea Ucrainei în război. Aceasta a mai precizat că, în ceea ce privește expulzarea ambasadorului rus, o astfel de măsură nu ar duce la un comportament mai puțin ostil din partea Kremlinului, notează Moldpres.

Maia Sandu este de părere că măsurile diplomatice nu sunt suficiente pentru a schimba politica Moscovei.

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„Cele mai importante lucruri care pot fi făcute pentru ca să oprim aceste drone și în Republica Moldova, și în Ucraina este să ajutăm Ucraina, ca Ucraina să reușească în acest război și ca Rusia să nu mai poată lupta mai departe”, a declarat Maia Sandu.

„Aceste drone violează spațiul aerian al țării noastre”

Totodată, Maia Sandu consideră că Federația Rusă trimite, în mod intenționat, drone în spațiul aerian al Moldovei, cât și al NATO. Președinta a dat ca exemplu incidentele care au avut loc în România, sau în Polonia.

„Eu cred că unele (drone n.a) ajung din întâmplare, altele ajung pentru că sunt trimise și nu doar în spațiul nostru aerian, ci și în spațiul aerian al altor state. Am văzut în România și Polonia.

Judecând după traiectoria acelor drone, putem spune care sunt trimise intenționat și care sunt acolo din întâmplare, dar și într-un caz, și în altul, aceste drone violează spațiul aerian al țării noastre și, într-un caz, și în altul, ele reprezintă pericol pentru oameni, iar singura parte care se face vinovată de aceste lucruri este Federația Rusă”, a precizat șefa statului.

De ce nu vrea Maia Sandu să-l expulzeze pe ambasadorul rus la Chișinău

În ceea ce privește expulzarea ambasadorului rus la Chișinău, Maia Sandu a precizat că o astfel de măsură nu ar determina Rusia să abordeze o atitudine mai puțin ostilă.

„Credeți că este o metodă care va opri Rusia din acțiunile sale? Da, asta se poate face. Dar credeți că de la asta Rusia nu o să mai încalce spațiul aerian? Eu nu cred în asta”, a afirmat șefa statului.

Amintim că, la 27 iulie, ministra interimară a Afacerilor Externe, Oana Țoiu, l-a convocat la sediul MAE pe ambasadorul rus în România, Vladimir Lipaev, pentru a i se comunica decizia expulzării unui diplomat din subordinea sa și pentru a i se prezenta dovezi cu privire la faptul că drona doborâtă la Buzău este de proveniență rusă.

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