Marco Rubio, avertisment dur către aliații europeni: „Ucraina nu este războiul Americii / Când SUA au avut nevoie, nu au primit răspunsuri pozitive”

Bianca Dogaru
Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a taxat dur atitudinea țărilor NATO după ce președintele Donald Trump a criticat aliații pentru refuzul de a ajuta în conflictul cu Iranul. Rubio a subliniat că SUA au oferit cel mai mare sprijin financiar și militar în Ucraina, un război aflat pe un alt continent, dar nu a primit același ajutor când a avut nevoie.

Tensiunile au explodat după ce Donald Trump a publicat un mesaj scris cu majuscule pe platforma Truth Social. Președintele a acuzat statele aliate că nu au mișcat un deget în privința Iranului și a avertizat că America „nu va uita niciodată” acest moment.

Rubio a explicat că observația președintelui ese una corectă. În timp ce liderii europeni susțin că anumite conflicte din afara Europei nu îi privesc, ei se așteaptă ca SUA să fie principalul finanțator al apărării Europei.

”Cred că el doar a făcut o observaţie, iar observaţia este că Statelor Unite li se cere constant să ajute într-un război, iar noi contribuim mai mult decât orice altă ţară din lume la un conflict care are loc pe un alt continent, în Ucraina. Dar atunci când SUA au avut nevoie, nu au primit răspunsuri pozitive. Aşadar, în acest moment, el doar constată că  –  cred că unii lideri din Europa au spus că acesta nu este războiul Europei. Ei bine, Ucraina nu este războiul Americii, şi totuşi noi am contribuit la acest conflict mai mult decât orice altă ţară din lume. Prin urmare, va fi un aspect care trebuie analizat şi pe care preşedintele va trebui să îl ia în considerare pe viitor”, a declarat Rubio.

Înaintea reuniunii miniștrilor de externe din G7, Marco Rubio a anunțat că va solicita sprijinul marilor puteri economice pentru siguranța navigației în Strâmtoarea Ormuz. El a explicat că este în interesul direct al acestor țări să intervină.

Citește și

ACUZAȚII Nicolas Maduro se plânge că nu își poate plăti avocații în procesul din SUA din cauza sancțiunilor americane impuse Venezuelei
08:44
Nicolas Maduro se plânge că nu își poate plăti avocații în procesul din SUA din cauza sancțiunilor americane impuse Venezuelei
CONTROVERSĂ Republicanii cer explicații lui Trump privind războiul cu Iranul și planurile militare: „Nu vom sacrifica vieți pentru politici externe eșuate”
08:05
Republicanii cer explicații lui Trump privind războiul cu Iranul și planurile militare: „Nu vom sacrifica vieți pentru politici externe eșuate”
LIVE 🚨 Război în Iran, ziua 28: Trump suspendă încă 10 zile atacurile asupra instalațiilor energetice. SUA vor să trimită încă 10.000 de militari în Orient
07:24
🚨 Război în Iran, ziua 28: Trump suspendă încă 10 zile atacurile asupra instalațiilor energetice. SUA vor să trimită încă 10.000 de militari în Orient
FLASH NEWS Casa Albă creează confuzie pe rețelele de socializare prin postări misterioase și o imagine blurată cu Donald Trump
23:06
Casa Albă creează confuzie pe rețelele de socializare prin postări misterioase și o imagine blurată cu Donald Trump
FLASH NEWS „La cererea Iranului”, Trump acordă o nouă amânare de 10 zile pentru atacarea centralelor energetice
22:44
„La cererea Iranului”, Trump acordă o nouă amânare de 10 zile pentru atacarea centralelor energetice
FLASH NEWS Trump susține că ar fi putut ajunge Liderul Suprem al Iranului, dar a refuzat oferta Teheranului
22:20
Trump susține că ar fi putut ajunge Liderul Suprem al Iranului, dar a refuzat oferta Teheranului
Mediafax
Guvernul României vine cu soluții după reclamațiile românilor privind cartea de identitate electronică
Digi24
Putin avertizează că războiul din Iran poate declanșa un șoc global ca pandemia COVID-19
Cancan.ro
Conacul de peste 1 mil. € a lui Călin Donca, la un pas să fie demolat cu buldozerul; '”Ciudat este că au început cu casa unui milionar'
Prosport.ro
Daniela Crudu, apariție hot în jacuzzi. Cum arată acum asistenta TV care l-a scos din minți pe Gigi Becali când era iubita lui Mihai Costea
Adevarul
Punctul sensibil al lui Putin. Ce ar putea determina Moscova să pună capăt războiului
Mediafax
Care sunt cele mai proaste locuri într-un avion. Experții explică de ce trebuie evitate
Click
Zodiile care au parte de un miracol în aprilie. Ei sunt nativii care vor trăi o lună ca-n povești
Digi24
Ce valoare are bancnota de 10 milioane de riali, recent lansată de Iran, care se confruntă cu o inflație-record
Cancan.ro
Zodia care va da lovitura pe plan sentimental. Acești nativi singuri își vor găsi jumătatea, spune Mihai Voropchievici
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum Oana Vincu din trupa Genius. S-a retras din lumina reflectoarelor de ani buni! Mulți nu ar mai recunoaște-o acum!
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Șoferii trebuie să prezinte, de acum, un nou document pentru reducerea perioadei de suspendare a permisului
Descopera.ro
Ce s-a întâmplat după ce o femeie a auzit voci care îi spuneau...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – M-am atins de altă femeie! Preotul: - Ori atingi, ori bagi – este același lucru!
Descopera.ro
România trece la ora de vară! Dăm ceasurile înainte, dormim mai puțin dar avem mai multă lumină seară
LIFESTYLE Ce să faci înainte de a tunde gazonul, ca să scapi de buruieni. Activitatea durează 5 minute și este necesară primăvara
09:00
Ce să faci înainte de a tunde gazonul, ca să scapi de buruieni. Activitatea durează 5 minute și este necesară primăvara
SPORT Gigi Becali tună după ce România a PIERDUT barajul cu Turcia: „Nu vorbeam de Mircea Lucescu, nu mă băgam, dar nu ai cum să câștigi așa”
08:58
Gigi Becali tună după ce România a PIERDUT barajul cu Turcia: „Nu vorbeam de Mircea Lucescu, nu mă băgam, dar nu ai cum să câștigi așa”
AUTO Modificare Cod Rutier 2026 | Amendă de 432 lei, de la 1 iulie 2026, pentru toți șoferii neatenți care comit această mică greșeală
08:45
Modificare Cod Rutier 2026 | Amendă de 432 lei, de la 1 iulie 2026, pentru toți șoferii neatenți care comit această mică greșeală
ACTUALITATE Victor Ponta: „Din prețul carburantului, 6 lei se duc la Bolojan, 3 lei la rafinării, iar 1 leu se duce la cei care comercializează produsele”
08:30
Victor Ponta: „Din prețul carburantului, 6 lei se duc la Bolojan, 3 lei la rafinării, iar 1 leu se duce la cei care comercializează produsele”
ACTUALITATE Victor Ponta: „În UE a crescut consumul de energie pe bază de cărbune. Nu au nicio explicație să închidă centralele pe bază de cărbune”
08:00
Victor Ponta: „În UE a crescut consumul de energie pe bază de cărbune. Nu au nicio explicație să închidă centralele pe bază de cărbune”
JOBURI Ce salarii au, în 2026, farmacistele de la Dr. Max, Catena, Farmacia Tei, Help Net, Dona și Sensiblu. Câți bani primesc lunar, de fapt
07:51
Ce salarii au, în 2026, farmacistele de la Dr. Max, Catena, Farmacia Tei, Help Net, Dona și Sensiblu. Câți bani primesc lunar, de fapt

Cele mai noi

Trimite acest link pe