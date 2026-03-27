Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a taxat dur atitudinea țărilor NATO după ce președintele Donald Trump a criticat aliații pentru refuzul de a ajuta în conflictul cu Iranul. Rubio a subliniat că SUA au oferit cel mai mare sprijin financiar și militar în Ucraina, un război aflat pe un alt continent, dar nu a primit același ajutor când a avut nevoie.

Trump a trimis un mesaj către NATO pe rețelele sociale

Tensiunile au explodat după ce Donald Trump a publicat un mesaj scris cu majuscule pe platforma Truth Social. Președintele a acuzat statele aliate că nu au mișcat un deget în privința Iranului și a avertizat că America „nu va uita niciodată” acest moment.

Rubio a explicat că observația președintelui ese una corectă. În timp ce liderii europeni susțin că anumite conflicte din afara Europei nu îi privesc, ei se așteaptă ca SUA să fie principalul finanțator al apărării Europei.

”Cred că el doar a făcut o observaţie, iar observaţia este că Statelor Unite li se cere constant să ajute într-un război, iar noi contribuim mai mult decât orice altă ţară din lume la un conflict care are loc pe un alt continent, în Ucraina. Dar atunci când SUA au avut nevoie, nu au primit răspunsuri pozitive. Aşadar, în acest moment, el doar constată că – cred că unii lideri din Europa au spus că acesta nu este războiul Europei. Ei bine, Ucraina nu este războiul Americii, şi totuşi noi am contribuit la acest conflict mai mult decât orice altă ţară din lume. Prin urmare, va fi un aspect care trebuie analizat şi pe care preşedintele va trebui să îl ia în considerare pe viitor”, a declarat Rubio.

Înaintea reuniunii miniștrilor de externe din G7, Marco Rubio a anunțat că va solicita sprijinul marilor puteri economice pentru siguranța navigației în Strâmtoarea Ormuz. El a explicat că este în interesul direct al acestor țări să intervină.

