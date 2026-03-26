Prețul petrolului a crescut alarmant după ce Iranul a refuzat planul de pace propus de Donald Trump

Prețul petrolului a urcat joi cu peste un dolar pe baril după ce Iranul a respins planul de pace propus de Statele Unite. Temerile față de un război de lungă durată în Orientul Mijlociu au alarmat investitorii, iar cotațiile au revenit pe plus după scăderile de ieri. Petrolul Brent a depășit pragul de 103.87 dolari, în timp ce blocajul din Strâmtoarea Ormuz a oprit transportul de combustibil spre Europa și restul globului.

Teheranul a anunțat oficial că nu acceptă discuțiile pentru planul în 15 puncte trimis de președintele Donald Trump. Acest refuz a anulat speranța unui armistițiu rapid și a scumpit imediat țițeiul pe bursele internaționale. Casa Albă a avertizat Iranul că va suferi atacuri mult mai dure dacă nu recunoaște înfrângerea.

„Dacă Iranul nu reușește să accepte realitatea momentului actual, dacă nu reușește să înțeleagă că a fost învins militar, președintele Trump se va asigura că va fi lovit mai puternic decât a fost vreodată”, spune purtătoarea de cuvânt, Karoline Leavitt.

Miercuri, prețul petrolului înregistrase o scădere semnificativă după ce președintele Statelor Unite a anunțat că sunt progrese în discuțiile cu oficialii de la Teheran și că le-a trimis respectivul acord cadru în 15 puncte.

Instabilitatea din regiune a obligat marile țări să plătească mai mult pentru energie. Experții internaționali au notat că incertitudinea este acum cauza principală pentru care prețurile cresc de la o oră la alta. Strâmtoarea Ormuz a blocat 20% din tot petrolul care circulă pe glob. Agenția Internațională de Energie a numit această situație o perturbare fără precedent.

