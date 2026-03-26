Prețul petrolului a crescut alarmant după ce Iranul a refuzat planul de pace propus de Donald Trump

Bianca Dogaru
Prețul petrolului a urcat joi cu peste un dolar pe baril după ce Iranul a respins planul de pace propus de Statele Unite. Temerile față de un război de lungă durată în Orientul Mijlociu au alarmat investitorii, iar cotațiile au revenit pe plus după scăderile de ieri. Petrolul Brent a depășit pragul de 103.87 dolari, în timp ce blocajul din Strâmtoarea Ormuz a oprit transportul de combustibil spre Europa și restul globului.

Teheranul a anunțat oficial că nu acceptă discuțiile pentru planul în 15 puncte trimis de președintele Donald Trump. Acest refuz a anulat speranța unui armistițiu rapid și a scumpit imediat țițeiul pe bursele internaționale. Casa Albă a avertizat Iranul că va suferi atacuri mult mai dure dacă nu recunoaște înfrângerea.

„Dacă Iranul nu reușește să accepte realitatea momentului actual, dacă nu reușește să înțeleagă că a fost învins militar, președintele Trump se va asigura că va fi lovit mai puternic decât a fost vreodată”, spune purtătoarea de cuvânt, Karoline Leavitt.

Miercuri, prețul petrolului înregistrase o scădere semnificativă după ce președintele Statelor Unite a anunțat că sunt progrese în discuțiile cu oficialii de la Teheran și că le-a trimis respectivul acord cadru în 15 puncte.

Instabilitatea din regiune a obligat marile țări să plătească mai mult pentru energie. Experții internaționali au notat că incertitudinea este acum cauza principală pentru care prețurile cresc de la o oră la alta. Strâmtoarea Ormuz a blocat 20% din tot petrolul care circulă pe glob. Agenția Internațională de Energie a numit această situație o perturbare fără precedent.

CONTROVERSĂ Trump a pus ochii pe Cuba, dar există și axa Moscova – Beijing. „Miza este mare, Rusia nu-și poate permite să piardă încă un aliat de încredere și o investiție bună”
09:00
Trump a pus ochii pe Cuba, dar există și axa Moscova – Beijing. „Miza este mare, Rusia nu-și poate permite să piardă încă un aliat de încredere și o investiție bună”
JUSTIȚIE Procesul lui Maduro la New York. Fostul lider venezuelean, din nou în fața justiției americane la trei luni de la capturarea sa. Ce acuzații i se aduc
08:44
Procesul lui Maduro la New York. Fostul lider venezuelean, din nou în fața justiției americane la trei luni de la capturarea sa. Ce acuzații i se aduc
RĂZBOI China vede „semnale” din Iran pentru negocieri cu SUA. Wang Yi vorbește despre o „rază de speranță” în privința păcii din Orientul Mijlociu
08:14
China vede „semnale” din Iran pentru negocieri cu SUA. Wang Yi vorbește despre o „rază de speranță” în privința păcii din Orientul Mijlociu
FOTO Povestea virală cu cei șapte câini „eroi” din China este falsă. Ce s-a întâmplat, de fapt
08:05
Povestea virală cu cei șapte câini „eroi” din China este falsă. Ce s-a întâmplat, de fapt
FLASH NEWS Atac rusesc la granița României. RO-Alert în nordul Tulcei. Fragmene de dronă, găsite la 2 km de localitatea Parcheş
07:40
Atac rusesc la granița României. RO-Alert în nordul Tulcei. Fragmene de dronă, găsite la 2 km de localitatea Parcheş
LIVE 🚨 Război în Iran, ziua 27: Iranul refuză planul în 15 puncte al SUA: Vom continua să rezistăm. Trump amenință că „va dezlănţui iadul” în cazul unui eşec
07:15
🚨 Război în Iran, ziua 27: Iranul refuză planul în 15 puncte al SUA: Vom continua să rezistăm. Trump amenință că „va dezlănţui iadul” în cazul unui eşec
Mediafax
Iranul anunță ce „țări prietenoase” pot trece prin Strâmtoarea Ormuz. Avertismente pentru Europa și SUA
Digi24
Reacția Rusiei la planul american în 15 puncte pentru războiul din Iran
Cancan.ro
💣 Valentin Sanfira s-a iubit în SECRET cu Gabriela Prisăcariu, soția lui Dani Oțil↘️
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea i-a zăpăcit cu apariția ei într-o rochie transparentă. Ce au văzut invitații
Adevarul
„Stai ca boul pe coadă”: dialogul dintre Gabriela Cristea și Ioana Ginghină care a încins spiritele. Replica dură a medicilor
Mediafax
Reuters. Volodimir Zelenski acuză SUA că leagă garanțiile de securitate de cedarea Donbasului
Click
Gabriela Cristea și Tavi Clonda, împotmoliți în renovarea casei din Italia: „Nu ne putem apuca de nimic”
Digi24
VIDEO O însoțitoare de zbor a supraviețuit după ce a fost aruncată din avion în urma accidentului de la New York
Cancan.ro
ANM a actualizat prognoza meteo pentru Paște. Vreme mai rece pe 12 aprilie 2026
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum Oana Vincu din trupa Genius. S-a retras din lumina reflectoarelor de ani buni! Mulți nu ar mai recunoaște-o acum!
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
90% dintre șoferi greșesc aici! Cine are, de fapt, prioritate în sensul giratoriu
Descopera.ro
Cum a ajuns un mare filosof să fie condamnat de propriul discipol
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Bubulino, voiam să fie o surpriză, dar… Îți place Madridul?
Descopera.ro
O nouă lansare Artemis, confirmată de NASA: „Nu există niciun impediment”
FLASH NEWS Claudiu Năsui: „Guvernul greșește masiv refuzând să scadă taxele, și dând în schimb o schemă pentru cei conectați politic și o plafonare de marje”
09:13
Claudiu Năsui: „Guvernul greșește masiv refuzând să scadă taxele, și dând în schimb o schemă pentru cei conectați politic și o plafonare de marje”
INEDIT Ce înseamnă trecerea la ora de vară. Vom avea mai multă lumină seara, dar și mai puțin somn
09:11
Ce înseamnă trecerea la ora de vară. Vom avea mai multă lumină seara, dar și mai puțin somn
SPORT Turcia – România, meci de totul sau nimic. „Tricolorii” luptă pentru calificarea la Cupa Mondială din această vară
09:10
Turcia – România, meci de totul sau nimic. „Tricolorii” luptă pentru calificarea la Cupa Mondială din această vară
MARIUS TUCĂ SHOW Dan Dungaciu: „Înainte primeam bezele de la PSD, acum înțeleg că primim de la PNL. Nimeni nu mai înțelege nimic”
09:00
Dan Dungaciu: „Înainte primeam bezele de la PSD, acum înțeleg că primim de la PNL. Nimeni nu mai înțelege nimic”
INEDIT Oamenii de știință afirmă că au descoperit rămășițele celebrului muschetar D’Artagnan, mort acum aproximativ 350 de ani
08:47
Oamenii de știință afirmă că au descoperit rămășițele celebrului muschetar D’Artagnan, mort acum aproximativ 350 de ani
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Începutul unei negocieri pleacă de la cerințele fiecărei părți și de la puterea de negociere a acestora”
08:30
Dan Dungaciu: „Începutul unei negocieri pleacă de la cerințele fiecărei părți și de la puterea de negociere a acestora”

