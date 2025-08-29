Prima pagină » Știri externe » Marco Rubio efectuează vizite oficiale în Mexic și Ecuador/ SUA încearcă să contracareze influența CHINEI în America Latină

Marco Rubio efectuează vizite oficiale în Mexic și Ecuador/ SUA încearcă să contracareze influența CHINEI în America Latină

29 aug. 2025, 10:41, Știri externe
Marco Rubio efectuează vizite oficiale în Mexic și Ecuador/ SUA încearcă să contracareze influența CHINEI în America Latină

Secretarul american de Stat, Marco Rubio, va călători săptămâna viitoare în Mexic și în Ecuador, în contextul în care președintele SUA, Donald Trump, a insistat asupra o cooperări mai eficiente în domeniul imigrației și al traficului de droguri.

Rubio va solicita „acțiuni rapide și decisive pentru a desființa cartelurile, a pune capăt traficului de fentanil, a opri imigrația ilegală și pentru a combate actorii intercontinentali rău intenționați”, conform purtătorului de cuvânt al Departamentului de Stat, Tommy Pigott.

Aceasta va fi prima vizită a lui Marco Rubio în Mexic, un partener crucial al Statelor Unite în diverse domenii. Președintele american acuză periodic Mexicul că nu depune suficient efort pentru a combate imigrația ilegală la granița dintre cele două țări.

Marco Rubio este așteptat să se întâlnească cu președinta Mexicului, Claudia Sheinbaum, în timpul vizitei sale în Mexico City, care va ave loc marți și miercuri, conform cotidianului Le Figaro. Sheinbaum a stabilit relații amiabile cu omologul său american, în pofida divergențelor recurente dintre cele două țări, care au început odată cu preluarea mandatului de către președintele american.

China lucrează la proiectul „Noile Drumuri ale Mătăsii”

Claudia Sheinbaum a sugerat că Marco Rubio va semna un acord pentru înființarea unui grup responsabil cu oprirea traficului de fentanil, un opioid care a avut peste zeci de mii de victime anual, din cauza supradozelor în Statele Unite.

În Ecuador, Marco Rubio se va întâlni cu președintele Daniel Noboa pentru a-l încuraja să se distanțeze de China, principalul rival al Statelor Unite, potrivit unui oficial american. Ecuadorul a acumulat miliarde de dolari în datorii față de Beijing, cu care a încheiat un parteneriat în cadrul proiectului global de infrastructură al Chinei, cunoscut sub numele de „Noile Drumuri ale Mătăsii”.

Foto: Profimedia

