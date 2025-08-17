Marco Rubio: „Este o teorie stupidă a mass-media că liderii europeni vin pentru că Trump îl va intimida pe Zelenski să accepte un acord nefavorabil”

Marco Rubio, secretarul de Stat al SUA, a respins ipoteza lansată de mass-media privind participarea celor șapte lideri europeni alături de Volodimir Zelenski la întâlnirea cu Donald Trump.

Oficialul spune că Trump nu va încerca să-l intimideze pe Zelenski să accepte un acord nefavorabil, iar liderii europeni nu vin să-l apere pe președintele ucrainean.

„Este o teorie stupidă a mass-media că ei vin aici mâine pentru că Trump îl va intimida pe Zelenski să accepte un acord nefavorabil. Lucrăm cu aceşti oameni de săptămâni întregi, săptămâni întregi la acest subiect. Vin aici mâine pentru că au ales să vină mâine. Noi i-am invitat să vină (…) Ei nu vin mâine că Trump îl va agresa pe Zelenski”, a declarat Rubio la emisiunea „Face the Nation” de la CBS.

„Ei nu vin aici mâine pentru a-l proteja pe Zelenski de intimidări. Vin aici mâine pentru că am colaborat cu europenii. Am discutat cu ei săptămâna trecută. Au avut loc întâlniri în Marea Britanie în weekendul precedent.”

Secretarul susține că în ciuda organizării Summitului din Alaska, în cadrul căruia Trump l-a primit pe Vladimir Putin pe pământ american pentru a iniția discuțiile privind situația din Ucraina, încă nu s-a ajuns la momentul încheierii unui acord de pace.

„Nu spun că suntem pe punctul de a încheia un acord de pace. Dar spun că am observat mişcare, suficientă mişcare pentru a justifica o întâlnire de follow-up cu Zelenski şi europenii”, a spus el.

Pe 28 februarie 2025, Zelenski s-a întâlnit cu Trump, Rubio și vicepreședintele JD Vance într-o vizită la Casa Albă. Președintele ucrainean a fost criticat atât de președinte, cât și de vicepreședinte, pentru lipsă de recunoștință.

Rubio susține că relațiile s-au ameliorat de atunci.

„Ştiţi câte întrevederi am avut de atunci? Am avut o întâlnire cu Putin şi vreo 12 cu Zelenski”, a încheiat Rubio.

Pe 30 aprilie, Ucraina a semnat acordul prin care a cedat controlul asupra zăcămintelor de metale rare, petrol și gaze către Statele Unite. SUA au agreat că vor investi în reconstrucția țării după război. Trump chiar a avut în vedere trimiterea rachetelor Patriot Ucrainei și sancționarea dură a Rusiei după ce i-a dat un ultimatum lui Putin pentru a înceta atacurile asupra Ucrainei.

Sursa Foto: Profimedia

