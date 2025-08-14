Marco Rubio: Trump va intra la discuțiile cu Putin cu SPERANȚA de a opri luptele din Ucraina

Președintele SUA Donald Trump va intra vineri la discuțiile cu președintele rus Vladimir Putin din Alaska cu speranța de a opri luptele din Ucraina, dar va dura mai mult ca să se ajungă la o soluție cuprinzătoare la război, a declarat secretarul de stat american Marco Rubio.

„Pentru a ajunge la pace, cred că recunoaștem cu toții că va trebui să existe o discuție despre garanțiile de securitate. Va trebui să existe o discuție despre disputele și revendicările teritoriale și pentru ce anume se luptă ei”, le-a declarat Rubio joi reporterilor, la sediul Departamentului de Stat. „Toate aceste lucruri vor face parte din ceva cuprinzător. Dar cred că speranța președintelui este de a obține o încetare a luptelor, astfel încât aceste discuții să poată avea loc.”

Rubio a spus că, cu cât războaiele durează mai mult, cu atât sunt mai greu de încheiat, notează Reuters.

„Și chiar în timp ce vorbesc … au loc schimbări pe câmpul de luptă care au un impact asupra a ceea ce o parte consideră a fi un avantaj sau o dezavantaj pentru cealaltă. Aceasta este realitatea luptelor în curs, motiv pentru care încetarea focului este atât de importantă”, a spus el. „Dar vom vedea mâine ce este posibil. Să vedem cum vor decurge negocierile. Suntem optimiști. Vrem să fie pace. Vom face tot ce ne stă în putință pentru a o obține, dar, în cele din urmă, va depinde de Ucraina și Rusia să ajungă la un acord.”

Rubio a afirmat că pregătirile pentru întâlnire au decurs „foarte rapid”, întrucât aceasta a fost organizată în foarte scurt timp.

El a spus că crede că Trump a vorbit de patru ori la telefon cu Vladimir Putin și că președintele SUA „consideră că este important să vorbească acum cu el față în față, să-l privească în ochi și să afle ce este posibil și ce nu”.

„El vede o oportunitate de a discuta despre obținerea păcii. El va urmări asta, iar mâine, la un moment dat, așa cum a spus președintele, probabil chiar la începutul întâlnirii, vom afla dacă ceva este posibil sau nu. Sperăm că da”.

