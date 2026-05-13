Marco Rubio pleacă în China într-un trening identic cu cel purtat de Maduro în momentul capturării sale. Cum s-a pozat secretarul de stat la bordul Air Force One

Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, continuă să facă titluri în presa internațională. După ce a devenit viral pe rețelele de socializare cu momentul său de DJ, o nouă imagine cu oficialul american a reușit să facă înconjurul internetului în ultimele câteva ore.

Rubio îl însoțește pe Trump într-o vizită de mare importanță în China și călătorește alături de președinte la bordul Air Force One. Călătoria durează mai multe ore, însă, iar secretarul de stat pare că a decis să se facă confortabil. A renunțat la costumul său obișnuit și la pantofii celebrii pentru a purta un trening Nike. „Coincidența“ face că modelul ales de secretarul de stat este același cu cel purtat de fostului lider venezuelean Nicolas Maduro în momentul capturării sale de către forțele americane, în ianuarie.

Fotografia a fost postată pe X de către Steven Cheung, directorul de comunicare al Casei Albe, și îl înfățișează pe Rubio purtând un set de haine din fleece Nike Tech de culoare gri — o ținută deosebit de lejeră, care contrastează cu ținuta formală purtată de obicei de înalții oficiali americani în timpul deplasărilor oficiale.

Momentul survine în timp ce Rubio îl însoțește pe președintele Donald Trump în China, unde oficialii se așteaptă să discute pe chestiuni legate de comerț și securitate națională, creând un contrast între diplomația la nivel înalt și un moment de modă generat de rețelele sociale, relatează Fox News.

Ținuta a stârnit rapid comparații cu așa-numitul meme de pe internet „Venezuela Nike Tech”, care a câștigat popularitate la începutul acestui an după ce au circulat online imagini cu liderul venezuelean Nicolás Maduro purtând un trening similar.

Utilizatorii rețelelor sociale au inundat platforma X cu glume și comentarii după ce au apărut imaginile.

„Oare Marco va fi DJ-ul zborului?”, a scris un utilizator al platformei X alături de o imagine modificată în care Rubio apare stând în spatele unei cabine de DJ. Un alt meme viral l-a numit pe Rubio „Nicolás Maduro în rolul lui Marco Rubio”.

Un alt utilizator a scris: „Bine, mi-a scăpat cumva una dintre noile ocupații ale lui Marco Rubio? Model de îmbrăcăminte sport?”

Alții au numit ținuta „stilul Maduro”, în timp ce unii au pus la îndoială ținuta lejeră purtată la bordul avionului Air Force One.

Rubio a devenit o figură virală recurentă pe internet în ultimele săptămâni. La începutul acestei luni, înregistrări video distribuite de oficialii de la Casa Albă îl arătau pe secretarul de stat în rolul de DJ la o nuntă de familie, purtând căști în spatele pupitrului de mixaj, în timp ce invitații dansau în jurul lui.

În ultimele luni, popularitatea treningurilor din fleece Nike Tech a crescut vertiginos în mediul online, fenomen alimentat în parte de imaginile cu Maduro, care au contribuit la transformarea stilului sportiv minimalist într-un meme politic neașteptat.

În timp ce înalții oficiali sunt de obicei văzuți îmbrăcați în ținute formale în timpul călătoriilor cu Air Force One, ținuta de zi cu zi a lui Rubio a oferit o privire rară în culisele vieții sale private — și a devenit rapid un alt subiect de discuție pe rețelele de socializare.

