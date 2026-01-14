Venezuelenii îl parodiază pe Nicolas Maduro și îi trimit scrisori cu glume în închisoare. Ce mesaje a primit acesta

După capturarea lui Nicolás Maduro de către forțele americane pe 3 ianuarie în cadrul „Operațiunii Absolute Resolve”, venezuelenii din întreaga lume au început o campanie virală de „trolling” la adresa fostului lider, aflat acum în centrul de detenție Metropolitan Detention Center din Brooklyn.

Totul a început cu o postare a utilizatoarei X, cunoscută sub numele de Storm, care a decis să trimită lui Maduro o pungă de scrisori anonime de la venezueleni, inclusiv din Venezuela. Ideea s-a răspândit rapid, unde sute de oameni au decis să se alăture și să-și exprima furia față de dictatorul venezuelean.

Multe mesaje fac referire la preparatul tradițional venezuelean, arepa, spunându-i: „Acum nu mai poți mânca arepas”. O altă glumă recurentă este întrebarea: „Frate, e frig în SUA?”.

Nicolas Maduro și Sean „Diddy” Combs

O tendință majoră pe rețelele sociale X și TikTok a fost fuziunea dintre arestarea lui Maduro și cazul federal al lui Sean „Diddy” Combs. Deoarece Maduro este asociat cu rezervele de petrol ale Venezuelei, iar cazul lui Diddy a implicat confiscarea unei cantități uriașe de ulei de bebeluși, internetul a fost inundat de glume vizuale care combină cele două subiecte. Deși neconfirmat oficial, zvonul că cei doi s-ar afla în aceeași facilitate de detenție a generat nenumărate scenarii comice despre interacțiunile lor în închisoare.

Sursa principală de inspirație pentru meme-uri a fost prima fotografie oficială distribuită de Donald Trump, în care Maduro apare încătușat, purtând un trening gri, ochelari de soare mari și strângând în mână o sticlă de apă. Această imagine a fost rapid editată în diverse ipostaze satirice, de la „influencer de modă” la „comediant ratat”.

Dónde están los comunistas?

În paralel, pe rețelele de socializare a devenit virală melodia parodică „Dónde están los comunistas?”, care parodiază de faptul că prietenii lui Maduro nu au luat atitudine în favoarea lui. Cântecul a devenit viral pe Instagram, TikTok, X și YouTube. Autorul său este bloggerul Miguel Alejandro, cunoscut pentru criticile sale dure ale regimului.

„Unde este China? Unde este Rusia? De ce nu au făcut nimic? Ce scuză? Maduro este în închisoarea federală. Și acum mă întreb unde sunt comuniștii?”

