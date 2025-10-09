Secretarul de Stat american, Marco Rubio, a salutat, cu ocazia întâlnirii pe care a avut-o la Washington cu ministrul român de Externe, Oana Țoiu, parteneriatul strategic cu România și rolul important al țării în apărarea regiunii Mării Negre, anunță Departamentul de Stat.

”Secretarul de Stat Marco Rubio s-a întâlnit ieri cu ministrul român de Externe, Oana Țoiu. Au trecut în revistă elementele dialogului strategic, inclusiv acțiunile de consolidare a apărării, colaborarea în domeniul energetic și în materie de securitate a frontierelor”, a declarat Tommy Pigott, purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat. ”Secretarul de Stat Marco Rubio a apreciat eforturile României în sensul îndeplinirii angajamentelor cheltuielilor destinate apărării și rolul de furnizor de securitate în zona Mării Negre”, a precizat purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat. ”Secretarul de Stat Rubio și ministrul român de Externe au discutat și despre rolul companiilor americane în domeniul nuclear civil și în proiectele de gaze din România, precum și oportunitățile de avansare a cooperării economice”, a subliniat Tommy Pigott.

În același timp, declarațiile oficialilor români despre vizita președintelui Nicușor Dan în Statele Unite ale Americii au generat confuzie. În timp ce ambasadorul României la Washington, Andrei Muraru, a evocat o deplasare ”probabilă” și condiționată de agenda Casei Albe, ministrul de Externe, Oana Țoiu, a sugerat că întâlnirea ar fi deja stabilită pentru primul trimestru al anului viitor.

Oana Țoiu a spus că ”orizontul de timp” pentru întâlnirea dintre Nicușor Dan și Donald Trump este ”primul trimestru al anului viitor”, adăugând că România nu își face politica externă după ”bârfe de Internet”.

Foto: Profimedia

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Una dintre cele mai importante reviste din Franța cere demisia lui EMMANUEL MACRON/ „Domnule președinte, plecați cu capul sus”

Guvernul Viktor Orban, suspectat că spionează instituțiile UE /Comisia Europeană investighează acuzațiile