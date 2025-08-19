Marco Rubio: Trump, „singurul LIDER din lume” care a dovedit că poate aduce Ucraina și Rusia la masa negocierilor

Secretarul de stat Marco Rubio l-a lăudat pe președintele SUA Donald Trump ca fiind „singurul lider din lume” care a dovedit că poate negocia un acord de pace între Ucraina lui Volodimir Zelenski și Rusia lui Vladimir Putin.

Discuțiile dintre oficialii americani și europeni, printre care și președintele ucrainean Volodimir Zelenski au fost „fără precedent,” a spus Rubio luni seara, în timpul emisiunii „Jesse Waters Prime Time” de la Fox News.

Rubio a acuzat fosta Administrație Biden că nu a făcut nimic pentru a schimba circumstanțele războiului.

„După trei ani de blocaj, fără discuții și fără schimbări de circumstanțe, aceasta este prima dată când pare să existe o mișcare”, a spus Marco Rubio. „Situația durează de trei ani și jumătate. O mulțime de oameni au murit, o mulțime de teritorii au fost ocupate și pierdute, așa că nu este un lucru ușor de rezolvat, dar nu se întâmpla nimic cu privire la acest război. Literalmente, singura opțiune care ne era oferită sub Administrația anterioară era să continuăm să finanțăm Ucraina cu orice sumă de care aveau ei nevoie, oricât timp era nevoie.”

Rubio a subliniat că, în sfârșit, sub o nouă Administrație, oamenii „vorbesc de fapt despre căi către încheierea războiului”.

„Va fi nevoie de ceva mai multă muncă și puțin mai mult timp, dar facem progrese”, a argumentat Rubio. „Nu spun eu asta, practic fiecare lider de acolo a spus asta”.

Rubio a spus că, înainte de Trump, luptele din Ucraina nu erau altceva decât un „război blocat în ucidere și distrugere”.

El s-a plâns, de asemenea, că sub Biden nu exista alt plan decât să se continue furnizarea de arme Ucrainei.

„Aceasta este cealaltă dinamică care s-a schimbat – nu mai dăm arme Ucrainei, nu mai dăm bani Ucrainei, acum le vindem arme și țările europene plătesc pentru asta prin NATO. Ei folosesc NATO pentru a cumpăra armele și a le transfera Ucrainei”, a subliniat Rubio. „Aceasta este o altă schimbare majoră față de modul în care a fost abordat acest război sub Administrația Biden”.

După negocierile de pace de luni de la Washington, au apărut relatări că Putin ar fi fost de acord cu o viitoare întâlnire cu Zelenski, urmată de o întâlnire trilaterală și cu Statele Unite.

Rubio: Trump a „făcut o prioritate” din a aduce pacea în Ucraina

Pentru Rubio, simplul fapt că Rusia și Ucraina sunt deschise la ideea de a comunica este un câștig și o mare schimbare față de Administrația anterioară.

„Nu spun că vor obține un acord de pace imediat, dar cred că oamenii vorbesc acum între ei – acest lucru nu s-a întâmplat de trei ani și jumătate”, a declarat Rubio.

Secretarul a menționat șase acorduri de pace anterioare pe care le-ar fi intermediat Trump, ceea ce dovedește angajamentul lui Trump față de pace și mai puține războaie.

„Președintele Trump este singurul lider din lume – și toți europenii recunosc asta – singurul lider din lume care poate vorbi atât cu Putin, cât și cu Zelenski și să-i aducă pe amândoi la masa discuțiilor”, a declarat Rubio. „Ar trebui să fim mândri că avem un președinte care a făcut din pace o prioritate în Administrația sa”.

Foto: Profimedia

RECOMANDAREA AUTORULUI:

VIDEO | Trump declară că Statele Unite NU intenționează să detașeze militari în Ucraina /„Franța, Germania, Marea Britanie vor să trimită trupe”