Friedrich Merz spune că Vladimir Putin și Volodimir Zelenski s-ar putea ÎNTÂLNI peste două săptămâni

Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, a declarat că președintele SUA, Donald Trump, l-a convins pe președintele Rusiei, Vladimir Putin, să accepte o întâlnire față în față cu Volodimir Zelenski, omologul său ucrainean.

El i-a atribuit acest merit președintelui american și spune că Vladimir Putin ar fi fost de acord, în timpul unei convorbiri telefonice cu Trump, să aibă o întâlnire cu Zelenski într-o locație care încă nu a fost stabilită, informează Reuters.

„Nu știm dacă președintele rus va avea curajul să participe la un astfel de summit. Prin urmare, este nevoie de persuasiune”, a declarat Merz, care a făcut parte dintr-o delegație de lideri europeni care a călătorit luni la Washington pentru a-i oferi sprijin președintelui ucrainean, Volodimir Zelenski.

În timpul unei pauze a întâlnirii, „președintele american a vorbit telefonic cu președintele rus și a convenit că va avea loc o întâlnire între președintele rus și președintele ucrainean în următoarele două săptămâni”, le-a declarat Merz jurnaliștilor.

Posibilă întâlnire între Volodimir Zelenski și Vladimir Putin

Trump a fost de acord să-i adreseze lui Vladimir Putin o altă invitație la o întâlnire tripartită ulterioară, astfel încât negocierile să poată „începe cu adevărat”, a adăugat Merz.

Cancelarul german a declarat că Trump a fost impresionat de faptul că europenii au venit cu un front unit, iar discuțiile lor cu Administrația americană se vor concentra acum pe detalii privind garanțiile de securitate pentru Ucraina.

„Este absolut clar că întreaga Europă ar trebui să participe”, a spus Merz, lăudând anunțul lui Trump potrivit căruia Statele Unite sunt, de asemenea, pregătite să le ofere.

Între timp, președintele Franței, Emmanuel Macron, a cerut luni „suplimentarea sancțiunilor” împotriva Rusiei dacă negocierile privind Ucraina eșuează, în urma întâlnirii de la Casa Albă cu președintele american Donald Trump, președintele ucrainean Volodimir Zelenski și alți lideri europeni.

Acesta a spus că este important ca Occidentul să pună mai multă presiune asupra Moscovei în cazul în care negocierile privind încheierea războiului din Ucraina eșuează, iar sancțiunile sunt un element esențial în această direcție.

