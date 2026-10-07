Rubio cere Europei să-și asume o parte mai mare din responsabilitatea pentru apărare. Grecia, dată drept exemplu

Secretarul de stat american Marco Rubio a cerut miercuri, la Atena, statelor europene să își asume o parte mai mare din responsabilitatea pentru apărarea continentului și a dat Grecia drept exemplu pentru creșterea cheltuielilor militare. În timpul vizitei sale, Rubio a discutat cu oficialii eleni despre cooperarea militară, energie, securitatea regională și situația din Mediterana de Est.

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Rubio: „Grecia face exact acest lucru”

În cadrul întâlnirilor de la Atena, Marco Rubio a subliniat că Statele Unite și Grecia au o relație strategică importantă și că cele două țări împărtășesc preocupări comune privind securitatea regională.

„Națiunile Europei trebuie să își asume o parte mai mare din povara apărării continentului lor, iar Grecia face exact acest lucru”, a declarat secretarul de stat american, potrivit Euronews.

Rubio a descris Grecia drept o sursă de stabilitate într-o lume marcată de instabilitate și a subliniat importanța alianței dintre cele două țări.

Cooperarea militară, în centrul discuțiilor

Rubio s-a întâlnit la Atena cu ministrul grec de Externe, Giorgos Gerapetritis, într-o reuniune care a durat aproximativ două ore.

Discuțiile au vizat cooperarea în domeniul apărării, inclusiv acordul bilateral de cooperare militară și rolul strategic al portului Alexandroupolis.

Gerapetritis a menționat, de asemenea, modernizarea avioanelor F-16 ale Greciei și integrarea avioanelor F-35 în forțele aeriene elene.

În timpul vizitei a fost semnat și un acord între Statul Major al Apărării Naționale al Greciei și Garda Națională a statului Florida. Acordul prevede schimburi de experiență, instruire și cooperare între cele două structuri militare.

Grecia vrea să devină un hub pentru gazul american

Energia a fost un alt subiect important al discuțiilor.

Giorgos Gerapetritis a evidențiat rolul Greciei în transportul gazului natural lichefiat american către Europa Centrală și de Est și a vorbit despre creșterea prezenței companiilor americane în sectorul energetic elen.

La rândul său, Rubio a vorbit despre extinderea importurilor de LNG american și despre dezvoltarea unor noi conexiuni de gaze și electricitate.

Potrivit oficialilor eleni, aceste proiecte ar putea consolida securitatea energetică regională și rolul Greciei în sistemul energetic european.

Securitatea în Mediterana de Est și Orientul Mijlociu

Cei doi oficiali au discutat și despre situația din Orientul Mijlociu, Ucraina, Africa și fluxurile de migrație.

Securitatea maritimă a fost un alt punct important al discuțiilor. Gerapetritis a spus că protejarea rutelor maritime și a lanțurilor internaționale de aprovizionare este esențială.

„Securitatea maritimă este o condiție nenegociabilă”, a declarat ministrul grec.

El a mai spus că Grecia și Statele Unite urmăresc să mențină stabilitatea în Mediterana de Est și să protejeze comunitățile religioase din regiune.

Cooperare împotriva terorismului și migrației ilegale

Rubio a descris Grecia drept un „partener strategic foarte apropiat” al Statelor Unite în combaterea migrației ilegale, traficului de persoane, organizațiilor criminale transnaționale și terorismului.

Secretarul de stat american a anunțat și un nou memorandum pentru intensificarea schimbului de informații între instituțiile celor două țări în domeniul combaterii terorismului.

Vizita lui Rubio la Atena a avut loc în cadrul celei de-a șasea reuniuni a Dialogului Strategic Grecia-SUA, în care au fost abordate și teme precum comerțul, investițiile și tehnologia.