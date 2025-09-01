Prima pagină » Știri externe » Marea Britanie: Reguli mai ASPRE pentru familiile imigranților cărora li s-a acordat azil. Ministrul de Interne: „Sistemul de azil este defect”

Marea Britanie: Reguli mai ASPRE pentru familiile imigranților cărora li s-a acordat azil. Ministrul de Interne: „Sistemul de azil este defect”

01 sept. 2025, 18:09, Știri externe
Marea Britanie: Reguli mai ASPRE pentru familiile imigranților cărora li s-a acordat azil. Ministrul de Interne:
Ministrul de interne Yvette Cooper în vizită la fabrica Bentley din Crewe, Cheshire.

Ministrul de Interne al Marii Britanii Yvette Cooper urmează să anunțe o înăsprire a regulilor pentru imigranții cărora li s-a acordat azil și care doresc să își aducă familiile în Marea Britanie.

Când unei persoane i se acordă azil în Marea Britanie, ea poate solicita să-și aducă și familia – dar Cooper crede că din cauza schimbărilor de politici din Europa acum există discrepanțe între Marea Britanie și vecinii săi și sunt necesare restricții, notează BBC.

După o vară dominată de critici și proteste privind utilizarea hotelurilor pentru imigranții care sosesc în ambarcațiuni mici, Cooper este așteptată să anunțe o reformă a sistemului de azil “defect”, inclusiv criterii mai stricte pentru membrii familiilor solicitanților de azil – standarde mai stricte de limbă engleză și dovada accesului la fonduri suficiente.

„Acțiunea noastră de a consolida securitatea frontierelor, de a crește returnările și de a revizui sistemul de azil defect pune baze mult mai puternice, astfel încât să putem remedia haosul pe care l-am moștenit și să punem capăt utilizării costisitoare de hoteluri pentru azil”, urmează să spună Cooper în Camera Comunelor.

Peste 28.000 de imigranți au ajuns în Marea Britanie în ambarcațiuni mici în acest an

De la începutul anului, peste 28.000 de imigranți au ajuns în Marea Britanie în ambarcațiuni mici; numărul se ridică la peste 50.000, din momentul când Partidul Laburist a venit la putere în iulie 2024.

Cooper va spune că Marea Britanie are o „tradiție de care e mândră să le ofere refugiu celor care fug de persecuție”, dar sistemul „trebuie controlat și gestionat în mod corespunzător”.

Cooper va sublinia, de asemenea, eforturile autorităților în combaterea traficanților de persoane, care ar fi dus la 347 de întreruperi ale rețelelor de imigrație ilegală în 2024-2025 – cel mai înalt nivel înregistrat vreodată și o creștere de 40% față de ultimele 12 luni.

Cooper va vorbi și despre Convenția Europeană a Drepturilor Omului (CEDO), un tratat internațional privind drepturile omului, care a fost folosit de avocații care încearcă să oprească deportările solicitanților de azil respinși.

În ultimele săptămâni au existat tot mai multe apeluri fie pentru retragerea Marii Britanii din convenție, fie pentru suspendarea unor elemente ale acesteia.

Guvernul britanic a declarat clar că nu va face acest lucru, dar că revizuiește modul în care drepturile din tratat cu privire la viața de familie se aplică cazurilor de imigrație.

Cooper va oferi probabil mai multe detalii despre planurile Guvernului de a schimba legislația internă, pentru ca judecătorilor să le fie mai clar modul în care ar trebui interpretată această parte a tratatului.

Cooper va oferi, de asemenea, noi informații cu privire la acordul de returnare semnat de Marea Britanie cu Franța, prin care unii imigranți care sosesc în Marea Britanie în ambarcațiuni mici vor fi reținuți și returnați în cadrul unei scheme pilot care durează 11 luni. Se așteaptă ca ea să anunțe că primele deportări în Franța urmează să aibă loc în săptămânile următoare.

Foto: Profimedia

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Nigel Farage: Dacă Reform UK câștigă alegerile, toți imigranții clandestini din Marea Britanie, reținuți, 600.000 deportați în primii CINCI ani

Mediafax
Cine sunt românii care rămân fără CASS de la 1 septembrie
Digi24
Președintele polonez, Karol Nawrocki, spune Germaniei că „este timpul să plătească pentru al Doilea Război Mondial”
Cancan.ro
BREAKING! Ilie Bolojan a anunțat DEMISIA: 'Nu are rost să mai stau'
Prosport.ro
FOTO. Cât de frumoasă e soția lui Gabi Tamaș: „Nu cred că m-a înșelat”
Adevarul
De ce au ajuns UE și România în colaps. Un cunoscut economist explică ce soluții salvatoare există: „Green Deal a fost o formă de suicid”
Mediafax
Doi cetăţeni străini au fost agresaţi cu pumnii şi un obiect contondent în Cluj
Click
Mihaela Rădulescu, prima vizită în România după moartea lui Felix. Alături de cine a fost surprinsă și ce detaliu a atras atenția tuturor
Wowbiz
Un nepalez a fost găsit în stare de inconștiență la marginea unui drum din Vaslui! Străinul a fost salvat la timp de un jandarm aflat în timpul liber
Antena 3
Din ce trăiește Călin Georgescu? Fără venituri, dar cu bodyguarzi, mașină cu șofer și bani de vacanțe
Digi24
Putin a găsit un nou motiv pentru care a invadat Ucraina: „Această criză nu a apărut ca urmare a agresiunii Rusiei asupra Ucrainei”
Cancan.ro
Zodia care riscă să se îmbolnăvească grav în septembrie 2025, potrivit numerologului Mihai Voropchievici
Ce se întâmplă doctore
O mai recunoști? Astăzi este cunoscută de toată lumea și a fost căsătorită cu un artist de renume! Imagini rare din tinerețea ei
observatornews.ro
Un livrator străin, în comă după ce a fost bătut cu un lemn în Cluj-Napoca
StirileKanalD
Cutremur de 6 grade cu peste 800 de morți. Alte sute de oameni, dați dispăruți și căutați sub dărâmături
KanalD
S-au scumpit rovinieta și taxa de pod de la Fetești de la 1 septembrie 2025. Cât trebuie să plătească șoferii
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Kia Sportage facelift, schimbări importante pentru unul dintre cele mai iubite SUV-uri
Descopera.ro
Motivul pentru care tot mai mulți copii își abandonează părinții
Capital.ro
Zi mare pentru familia Băsescu! Elena Băsescu e în culmea fericirii: Într-o clipă, viața se întâmplă (FOTO)
Evz.ro
Facturi mai mici cu 60% și energie direct de pe balcon. Modelul european pe care România îl amână
A1
Mihaela Rădulescu s-a întors în România, în mare secret. Cum a fost surprinsă, la o lună de la decesul iubitului său
Stirile Kanal D
A fost prins în Germania. Emil Gânj a dat peste cap planurile polițiștilor
Kfetele
VIDEO Un conflict din trecut între Angela Rusu și Laura Lavric, dăinuie și în prezent în viața celor două! Ce s-a întâmplat la un eveniment din Italia? "M-a tratat într-un mare fel, foarte urât!"
RadioImpuls
HOROSCOP 2 septembrie 2025. O zodie își găsește echilibrul și primește sprijinul de care avea mare nevoie! Urmează o perioadă plină de surprize și reușite pentru aceasta
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bubulino, mi-e foarte rușine de vecinul nostru de la etajul 3!
Descopera.ro
Telescopul Webb a descoperit sute de obiecte uimitor de luminoase în Univers
POLITICĂ AUR și POT vor comisie parlamentară care să afle de la cei din SRI, SIE, AEP, BEC, MAE, MAI de ce s-au anulat alegerile din 2024
18:32
AUR și POT vor comisie parlamentară care să afle de la cei din SRI, SIE, AEP, BEC, MAE, MAI de ce s-au anulat alegerile din 2024
SPORT Fost jucător la FCSB, aproape de un transfer la Dinamo. „Am discutat inițial cu tatăl lui”
18:24
Fost jucător la FCSB, aproape de un transfer la Dinamo. „Am discutat inițial cu tatăl lui”
POLITICĂ Marșul Noua Dreaptă, care a pus pe jar Institutul Elie Wiesel, NU mai are loc. Primăria București a ANULAT avizul
17:53
Marșul Noua Dreaptă, care a pus pe jar Institutul Elie Wiesel, NU mai are loc. Primăria București a ANULAT avizul
SONDAJ DE OPINIE POLL „Ai aflat! cu Ionuț Cristache”: «Blufează premierul Ilie Bolojan cu demisia?»
17:51
POLL „Ai aflat! cu Ionuț Cristache”: «Blufează premierul Ilie Bolojan cu demisia?»
POLITICĂ Lia Olguța Vasilescu CONFIRMĂ că Bolojan nu știe ce face în privința reformei: „A anunțat că nu mai e de acord pentru că nu a făcut bine calculele”
17:50
Lia Olguța Vasilescu CONFIRMĂ că Bolojan nu știe ce face în privința reformei: „A anunțat că nu mai e de acord pentru că nu a făcut bine calculele”
POLITICĂ 10 deputați plecați din POT și SOS România vor să își facă propriul grup parlamentar. Cine sunt aceștia
17:45
10 deputați plecați din POT și SOS România vor să își facă propriul grup parlamentar. Cine sunt aceștia