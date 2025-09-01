Marea Britanie: Reguli mai ASPRE pentru familiile imigranților cărora li s-a acordat azil. Ministrul de Interne: „Sistemul de azil este defect”

Ministrul de Interne al Marii Britanii Yvette Cooper urmează să anunțe o înăsprire a regulilor pentru imigranții cărora li s-a acordat azil și care doresc să își aducă familiile în Marea Britanie.

Când unei persoane i se acordă azil în Marea Britanie, ea poate solicita să-și aducă și familia – dar Cooper crede că din cauza schimbărilor de politici din Europa acum există discrepanțe între Marea Britanie și vecinii săi și sunt necesare restricții, notează BBC.

După o vară dominată de critici și proteste privind utilizarea hotelurilor pentru imigranții care sosesc în ambarcațiuni mici, Cooper este așteptată să anunțe o reformă a sistemului de azil “defect”, inclusiv criterii mai stricte pentru membrii familiilor solicitanților de azil – standarde mai stricte de limbă engleză și dovada accesului la fonduri suficiente.

„Acțiunea noastră de a consolida securitatea frontierelor, de a crește returnările și de a revizui sistemul de azil defect pune baze mult mai puternice, astfel încât să putem remedia haosul pe care l-am moștenit și să punem capăt utilizării costisitoare de hoteluri pentru azil”, urmează să spună Cooper în Camera Comunelor.

Peste 28.000 de imigranți au ajuns în Marea Britanie în ambarcațiuni mici în acest an

De la începutul anului, peste 28.000 de imigranți au ajuns în Marea Britanie în ambarcațiuni mici; numărul se ridică la peste 50.000, din momentul când Partidul Laburist a venit la putere în iulie 2024.

Cooper va spune că Marea Britanie are o „tradiție de care e mândră să le ofere refugiu celor care fug de persecuție”, dar sistemul „trebuie controlat și gestionat în mod corespunzător”.

Cooper va sublinia, de asemenea, eforturile autorităților în combaterea traficanților de persoane, care ar fi dus la 347 de întreruperi ale rețelelor de imigrație ilegală în 2024-2025 – cel mai înalt nivel înregistrat vreodată și o creștere de 40% față de ultimele 12 luni.

Cooper va vorbi și despre Convenția Europeană a Drepturilor Omului (CEDO), un tratat internațional privind drepturile omului, care a fost folosit de avocații care încearcă să oprească deportările solicitanților de azil respinși.

În ultimele săptămâni au existat tot mai multe apeluri fie pentru retragerea Marii Britanii din convenție, fie pentru suspendarea unor elemente ale acesteia.

Guvernul britanic a declarat clar că nu va face acest lucru, dar că revizuiește modul în care drepturile din tratat cu privire la viața de familie se aplică cazurilor de imigrație.

Cooper va oferi probabil mai multe detalii despre planurile Guvernului de a schimba legislația internă, pentru ca judecătorilor să le fie mai clar modul în care ar trebui interpretată această parte a tratatului.

Cooper va oferi, de asemenea, noi informații cu privire la acordul de returnare semnat de Marea Britanie cu Franța, prin care unii imigranți care sosesc în Marea Britanie în ambarcațiuni mici vor fi reținuți și returnați în cadrul unei scheme pilot care durează 11 luni. Se așteaptă ca ea să anunțe că primele deportări în Franța urmează să aibă loc în săptămânile următoare.

Foto: Profimedia

