Câștigătoarea Premiului Nobel pentru Pace, Maria Corina Machado, i-a dedicat distincția președintelui Statelor Unite, Donald Trump, și poporului Venezuelei.

„Dedic acest premiu poporului care suferă în Venezuela și președintelui Trump, pentru sprijinul său determinat acordat cauzei noastre!”, a transmis câștigătoarea premiului Nobel pentru Pace într-un mesaj postat pe platforma X.

”Această recunoaștere a luptei tuturor cetățenilor Venezuelei reprezintă un stimulent de finalizare a obiectivului nostru: cucerirea libertății. Suntem în pragul unei victorii, iar astăzi, mai mult ca niciodată, mizăm pe președintele Trump, pe poporul Statelor Unite, pe popoarele din America Latină și pe națiunile democratice ale lumii în calitatea de aliați principali ai noștri pentru obținerea libertății și democrației”, subliniază Maria Machado.

Anterior, Casa Albă a acuzat Comitetul Nobel că plasează ”politica deasupra păcii”, în contextul în care președintele Donald Trump nu a obținut Premiul Nobel pentru Pace. ”Președintele Trump va continua să obțină acorduri de pace și să salveze vieți. Are o inimă umanitară și nu va fi niciodată cineva ca el care să mute munții cu forța voinței sale. Comitetul Nobel a demonstrat că plasează politica deasupra păcii”, a declarat Steven Cheung, asistent al președintelui Trump și director pentru Comunicare al Casei Albe.

Activista pro-democrație María Coria Machado, liderul opoziției din Venezuela, a primit vineri Premiul Nobel pentru Pace pe anul 2025.

”María Coria Machado este unul dintre cele mai puternice exemple de curaj civic din America Latină în ultima perioadă, cu o activitate dedicată protejării drepturilor democratice ale locuitorilor Venezuelei”, a transmis Comitetul Nobel, conform postului de televiziune BBC.

Maria Machado l-a contestat ani întregi pe președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, aflat la putere de 12 ani în ceea ce criticii consideră că este o situație lipsită de legitimitate. Președintele SUA, Donald Trump, nu a ascuns niciodată dorința de a a obține Premiul Nobel pentru Pace, argumentând că a oprit șapte războaie.

