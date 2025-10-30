Casa Albă, decorată spectaculos de Halloween. Președintele Donald Trump și Melania Trump se pregătesc să primescă copiii la colindat

Președintele Donald Trump și Prima Doamnă Melania Trump găzduiesc joi, 30 octombrie, sărbătoare anuală de Halloween. Soția liderului SUA a împărtășit în decursul acestei săptămâni o fotografie în care fațada Casei Albe este împodobită cu decorațiuni specifice sărbătorii, ghirlande cu frunze colorate de toamnă și o mulțime de dovleci.

Donald Trump și Melania Trump vor primi la Casa Albă mii de copii, dar și pe părinții lor, la colindat, așa cum cere tradiția în Statele Unite.

Președintele și Prima Doamnă vor împărți bomboane” se arată într-un comunicat de presă, care menționează că trupa Strolling Strings a Forțelor Aeriene ale SUA „va interpreta cântece tradiționale de Halloween și melodii moderne”.

În timpul evenimentului, Serviciul Poștal al SUA va oferi fiecărui copil o mașină de jucărie cu poștași și îi va ajuta să confecționeze cărți poștale, în timp ce Departamentul Agriculturii din SUA va oferi „o oportunitate de a face fotografii cu dovleci gigantici” și va împărți dovleci în miniatură de la fermierii americani, se arată în comunicat.

