Merz și Lula au apărat acordul UE-Mercosur în fața „unilateralismului global”. „Săgeți” cu subînțeles pentru Trump

Mihai Tănase
Cancelarul german Friedrich Merz și președintele brazilian Luiz Inacio Lula da Silva au apărat acordul UE-Mercosur, într-un mesaj comun împotriva unilateralismului, cu referiri indirecte la președintele Donald Trump și tensiunile comerciale globale.

Friedrich Merz și Lula da Silva au transmis un mesaj comun de susținere pentru acordul de liber schimb dintre Uniunea Europeană și Mercosur, într-un context internațional tensionat, marcat de politici comerciale agresive.

Declarațiile au fost făcute în cadrul târgului industrial de la Hanovra, unde Merz a subliniat impactul economic major al acordului: „va face toate economiile participante mai puternice, mai independente și mai reziliente”, a afirmat cancelarul german în fața liderilor de afaceri, potrivit ahram.org.eg

La rândul său, Lula a punctat importanța cooperării economice globale.

„În fața unilateralismului, Mercosur și Uniunea Europeană au ales cooperarea”, a declarat liderul de la Brasilia, evidențiind dimensiunea pieței comune, cu aproape 720 de milioane de locuitori și un PIB de 23 de trilioane de dolari.

Deși acordul este privit ca o oportunitate majoră pentru comerțul global, acesta nu este lipsit de controverse. Parlamentul European a sesizat justiția în ianuarie pentru a verifica legalitatea tratatului, în contextul opoziției venite din partea agricultorilor europeni și a Franței.

Pe de altă parte, Berlinul vede în acest parteneriat o șansă de a-și relansa exporturile și de a revigora economia. De asemenea, prin Mercosur, Brasilia își va consolida poziția pe scena economică globală.

Critici indirecte la adresa Washingtonului

În discursurile lor, cei doi lideri au transmis și mesaje cu tentă geopolitică. Referirile la unilateralism au fost interpretate ca o critică indirectă la adresa politicilor promovate de președintele Donald Trump.

„Nu putem permite ca lumea să se încline în fața comportamentului unui președinte care crede că, pe e-mail sau pe Twitter, poate taxa produse, pedepsi țări și declanșa războaie”, a declarat Lula.

În același context, Merz a subliniat necesitatea soluționării conflictelor internaționale pe cale pașnică, făcând referire la tensiunile din Orientul Mijlociu.

Evenimentul de la Hanovra, considerat una dintre cele mai importante expoziții industriale din lume, reunește anul acesta peste 3.000 de companii, Brazilia fiind partener oficial.

