În încheierea discursului său în fața Adunării Generale a ONU, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat că oprirea războiului din Ucraina este singura modalitate de a încetini pericole care devin din ce în ce mai mortale și mai sofisticate pe zi ce trece.

Încheierea războiului acum, a spus Zelenski, este „mai ieftină” decât ca alte națiuni să facă ceea ce a făcut Ucraina și să mute școlile în buncăre subterane, pentru a-și proteja copiii de atacuri, notează The New York Times.

Este mai ieftin să încerci să forțezi Rusia să pună capăt invaziei, decât ca porturile din întreaga lume să dezvolte sisteme de apărare împotriva dronelor maritime, a spus el.

În loc să se aștepte ca o țară să dezvolte o dronă care poate lansa o armă nucleară, a spus el, este mai ieftin ca Rusia să fie oprită acum.

„Dacă este nevoie de arme pentru a face acest lucru, dacă este nevoie de presiune pentru a face asta, atunci trebuie făcut”, a spus Zelenski.

În încheierea discursului său de la ONU, Volodimir Zelenski a spus că a avut o întâlnire „bună” cu președintele SUA Donald Trump la New York.

„Am vorbit și cu mulți alți lideri puternici și împreună putem schimba multe”, a spus el. „Desigur, facem totul pentru a ne asigura că Europa ajută cu adevărat și contăm pe Statele Unite.”

Zelenski a mai spus că pacea „depinde de noi toți” de la ONU.

„Nu rămâneți tăcuți în timp ce Rusia continuă să prelungească acest război”, le-a spus el celor care urmăreau discursul său de la New York. „Vă rugăm să vorbiți și să îl condamnați, vă rugăm să vă alăturați nouă în apărarea vieții și a legii și ordinii internaționale. Oamenii așteaptă acțiuni concrete,” și-a încheiat Zelenski discursul.

