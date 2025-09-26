Microsoft restricționează accesul ARMATEI israeliene la unele servicii de cloud și inteligență artificială

Compania tehnologică americană Microsoft a restricționat o parte din serviciile pe care le oferă Armatei israeliene, din cauza îngrijorărilor că ar putea încălca termenii și condițiile sale prin utilizarea software-ului pentru a spiona milioane de palestinieni.

Vicepreședintele Microsoft, Brad Smith, a anunțat că „a oprit și a dezactivat un set de servicii” către o unitate din cadrul Ministerului israelian al Apărării, ca răspuns la o anchetă comună din 6 august a ziarului The Guardian și a publicației Local Call.

Raportul arătat că Unitatea 8200 a armatei israeliene a folosit platforma cloud computing Azure a Microsoft pentru a stoca date despre apelurile telefonice obținute prin supravegherea în masă în Fâșia Gaza și Cisiordania.

Unitate 8200 este o unitate de elită a războiului cibernetic condus de Armata israeliană, responsabilă de operațiuni clandestine, inclusiv colectarea de informații prin semnale și supraveghere.

Microsoft se angajează să protejeze confidențialitatea tuturor utilizatorilor

Ancheta jurnaliștilor a dezvăluit că, în urma întâlnirii între directorul general al Microsoft în 2021, Satya Nadella, și liderul Unității 8200, Yossi Sariel, s-a ajuns la un acord de colaborare pentru mutarea unor informații pe platforma Azure a companiei, conform Al Jazeera. Procesul a permis Unității 8200 să utilizeze capacitatea de stocare și puterea de calcul aproape nelimitată a Azure pentru a colecta, reda și analiza apeluri telefonice a milioane de palestinieni.

Sistemul a ajutat Israelul să ghideze atacuri aeriene mortale și să gestioneze operațiunile pe teritoriul palestinian ocupat, conform unor surse. Raportul a identificat date despre palestinieni care par să fie stocate pe serverele Azure ale Microsoft localizate în Olanda și Irlanda.

„În primul rând, nu oferim tehnologie pentru a facilita supravegherea în masă a civililor. Am aplicat acest principiu în fiecare țară din întreaga lume și am insistat asupra acestuia în mod repetat, timp de peste două decenii. În al doilea rând, respectăm și protejăm drepturile la confidențialitatea clienților noștri”, a transmis Smith.

