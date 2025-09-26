Un înalt oficial Hamas justifică prețul plătit de PALESTINIENI după atacul împotriva Israelului din 7 octombrie 2023: “A creat un moment de aur”

Ghazi Hamad, un oficial de rang înalt din cadrul Hamas, a încercat să justifice atacurile teroriste comise pe 7 octombrie 2023 asupra Israelului invocând deciziile de recunoaștere a statului palestinian, în pofida zecilor de mii de morți din Fâșia Gaza.

Pe 7 octombrie 2023, militanții Hamas au atacat Israelul, ucigând 1.200 de persoane și luând peste 250 de ostatici. Atacul a declanșat represalii brutale din partea Israelului. Conform Ministerului Sănătății din Gaza, peste 65.000 de oameni, majoritatea femei și copii, au fost uciși.

„Am așteptat acest moment timp de 77 de ani”

Intervievat de CNN la Doha, la două săptămâni după ce a supraviețuit atacului israelian asupra unui complex Hamas din capitala Qatarului, Ghazi Hamad a subliniat condamnarea internațională a ofensivei israeliene în Gaza și numărul de state care au recunoscut statul palestinian.

El nu a exprimat regrete cu privire la consecințele pentru civilii palestinieni din Gaza, care au suportat greul atacurilor Israelului în Fâșia Gaza.

„Știți care este beneficiul zilei de 7 octombrie acum? Dacă te uiți la Adunarea Generală de ieri, când aproximativ 194 de oameni și-au deschis ochii și s-au uitat la atrocitățile, la brutalitatea Israelului și a tuturor, au condamnat Israelul. Am așteptat acest moment timp de 77 de ani”, a spus el. „Cred că acesta este un moment de aur pentru ca lumea să schimbe istoria.”

Comentariile sale au venit în aceeași zi în care președintele Autorității Palestiniene Mahmoud Abbas a condamnat atacul din 7 octombrie într-un discurs la ONU, spunând că Hamas nu va avea niciun rol de jucat într-un stat palestinian.

„Știu că oamenii suferă”

Întrebat dacă Hamas are o parte din vină – dacă atacurile au meritat ca mii de oameni să moară în Gaza, oficialul Hamas a refuzat să accepte chiar și o parte din responsabilitate:

„Știu că prețul este atât de mare, dar întreb din nou, care este opțiunea?”

Hamad a refuzat să se uite pentru mai mult de câteva secunde la imagini, arătate de reporterii CNN, cu oamenii din Gaza care îndemnau Hamas să renunțe la putere.

El a spus că știe că oamenii suferă, dar a dat vina pe agresiunea israeliană.

„Știu, am văzut, am văzut”, a spus el. „Știu că oamenii suferă.”

Întrebat dacă ostaticii sunt folosiți pentru a descuraja invazia Israelului, Hamad a negat că Hamas îi folosește pe ostaticii rămași ca scuturi umane și a insistat că toți sunt tratați „cu principii islamice”.

Hamad a mai spus că nu există probe în sprijinul acuzațiilor unora dintre ostaticii eliberați privind înfometarea și abuzurile sexuale.

Supraviețuitor al atacului surpriză din Qatar

Hamad a spus că SUA sunt la fel de vinovate ca și Israelul pentru atacul din 9 septembrie din Qatar, care a vizat conducerea Hamas.

Hamad s-a numărat printre liderii grupului vizați de acel atac și și-a descris supraviețuirea ca fiind „un miracol”.

Atacul israelian a avut loc într-un moment în care oficialii Hamas analizau o propunere de încetare a focului înaintată de Statele Unite. Atacul a însemnat oprirea bruscă a negocierilor, a spus Hamad.

„Înghețate”, a declarat Hamad, când a fost întrebat despre starea actuală a discuțiilor.

O parte din vină aparține Statelor Unite, a spus el, sugerând că nu acționează cu bună credință și în schimb ascultă de ordinele Israelului.

„Aceasta este problema cu americanii, ei nu pot dovedi că sunt mediatori onești și neutri”, a spus el.

Hamad a subliniat că Hamas nu se va dezarma imediat, așa cum cere comunitatea internațională.

„Hamas este o armă legitimă și legală care este folosită tot timpul împotriva unei ocupații”, a spus el.

„Nu poți exclude Hamas din problemele și situația palestiniană, pentru că Hamas joacă un rol pozitiv”, a spus el. „Nu ne vom preda niciodată. Nu ne vom preda niciodată.”

Foto: Profimedia

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Trump este optimist privind obținerea unui acord între Israel și Hamas /„Vreau să rezolv conflictul din GAZA”