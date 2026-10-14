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Ministerul Apărării din Ucraina este „în contact“ cu SUA și NATO, după ce SpaceX a impus restricții serviciului Starlink. Cum sunt afectate misiunile militare al Kievului

Melania Agiu
Ministerul Apărării din Ucraina este „în contact“ cu SUA și NATO, după ce SpaceX a impus restricții serviciului Starlink. Cum sunt afectate misiunile militare al Kievului
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Ministerul Apărării din Ucraina este în contact cu SUA și NATO în legătură cu restricțiile impuse serviciului Starlink. Aceste restricții, scrie Ukrainska Pravda, au afectat misiunile militare al Kievului.

„În acest moment, Ministerul Apărării se află în contact cu Statele Unite, SpaceX și partenerii NATO, colectând date de la toate unitățile, în timp ce canalele de comunicații de rezervă sunt verificate și stabilite.”, au transmis surse ale ziarului „Ukrainska Pravda” din cadrul Ministerului Apărării din Ucraina.

Ucrainenii montează antene Starlink în special pe dronele de atac. Internetul transmite video live de la kilometri distanță către soldatul din tranșee, permițându-i să vadă și să prăbușească drona fix pe țintele rusești (tancuri, depozite).

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Ministerul Apărării a confirmat că SpaceX a restricționat unilateral funcționarea terminalelor Starshield (așa-numitul „pachet militar”) în noaptea de 13 spre 14 octombrie, fără a avertiza în prealabil forțele de apărare ale Ucrainei.

A fost stabilită o limită de viteză de 160 km/h. Atunci când un vehicul depășește această limită, terminalul își pierde conexiunea. Acest lucru le strică acum multe planuri de atac ucrainenilor.

Potrivit Ukrainska Pravda, restricșiile complică misiunile UAV-urilor, în special pe cele care implică interceptori și drone de rază medie de acțiune, și reduce capacitățile în ceea ce privește logistica de pe linia frontului, recunoașterea și retransmiterea semnalelor.

Anterior, Serhii „Flash” Beskrestnov, consilier al președintelui Zelenski și expert în tehnologie radio, a semnalat modificări în funcționarea sistemului Starlink.

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