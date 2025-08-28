Prima pagină » Știri externe » Ministrul de Externe britanic promite SPRIJIN Republicii Moldova: Îi vom apăra de „ameninţarea interferenţei” ruse

Olga Borșcevschi
28 aug. 2025, 10:35, Știri externe
Ministrul de Externe britanic, David Lammy, a declarat miercuri că Regatul Unit va apăra întotdeauna Republica Moldova de „ameninţarea interferenţei” ruse, într-un mesaj menit să marcheze sărbătorirea Zilei Independenţei acestei ţări faţă de Uniunea Sovietică în 1991, transmite agenția de știri EFE.

„Poporul Moldovei a făcut o alegere clară în favoarea libertăţii, democraţiei şi independenţei. Îi vom sprijini întotdeauna şi îi vom apăra de ameninţarea interferenţei, corupţiei şi sabotajului”, a scris David Lammy pe X.

Republica Moldova trece printr-un moment crucial, în plin război în Ucraina vecină şi cu o lună înainte de alegerile legislative care vor determina dacă viitorul curs al ţării se apropie de Uniunea Europeană (UE) sau de orbita Moscovei, precizează EFE.

Preşedintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz şi premierul polonez Donald Tusk au vizitat miercuri Chişinăul pentru a-şi exprima sprijinul ferm pentru Republica Moldova în faţa presiunilor ruseşti şi pentru parcursul european al ţării. Cei trei au avut intervenţii în limba română la evenimentele dedicate Zilei Independenţei Republicii Moldova.

Şi Ministerul de Externe britanic a marcat printr-un mesaj cea de-a 34-a aniversare a Declaraţiei de Independenţă a Republicii Moldova faţă de Uniunea Sovietică, adoptată la 27 august 1991, numind această ţară – situată în Europa de Est, între România şi Ucraina – drept „partener” al Regatului Unit în multe domenii, „inclusiv în lupta împotriva agresiunii, interferenţei şi ameninţărilor ruseşti”.

