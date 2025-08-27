Moment istoric la Chișinău. Macron și Tusk le-au vorbit moldovenilor în limba română: „Vom scrie un nou capitol din istoria Moldovei”

Moment istoric la Chișinău. Emmanuel Macron, președintele Franței, și premierul Poloniei, Donald Tusk, s-au adresat molodvenilor în limba română, când au urcat, marți seară, pe scena din Piața Marii Adunări Naționale din Chișinău, unde s-au adresat cetățenilor în cadrul concertului dedicat Zilei Independenței Republcii Molodva. De asemenea, și Friedrich Merz, cancelarul Germaniei, a fost prezent la eveniment și a urcat pe scenă.

Primul care a luat cuvântul a fost cancelarul Germaniei, Friedrich Merz:

„Avem nevoie ca Europa să fie unită în aceste timpuri dificile. Germania și întreaga UE se află de partea voastră, a moldovenilor. Vă ajutăm să vă dezvoltați securitatea, reziliența și educația. Scopul nostru comun este accederea R. Moldova în UE. La mulți ani, R. Moldova”, a declarat Merz, conform Agora.

Donald Tusk a vorbit în limba română, accentuând faptul că moldovenii „au apărat prin vot calea europeană”.

„Am învățat un adevăr: atunci când un popor este unit și curajos, niciun imperiu nu îl poate înfrânge. Voi moldovenii, ați arătat că aveți această putere. Anul trecut, ați apărat prin vot calea europeană”, a spus Tusk.

„Nu lăsați Rusia să se întoarcă aici. Nu risipiți ceea ce ați construit. Nu lăsați viitorul vostru să fie furat. Viitorul Moldovei este în Uniunea Europeană. Europa este un proiect de pace, iar Moldova este parte din acest proiect. Aveți un drum clar în față, iar noi, polonezii, vă vom fi alături, pentru ca fiecare moldovean să trăiască în siguranță, în prosperitate și cu demnitatea pe care o merită”, a adăugat Tusk.