Prima pagină » Știri externe » Ministrul german de Externe pledează pentru consolidarea COOPERĂRII cu statele baltice/ UE contracarează atacurile neconvenționale rusești

Ministrul german de Externe pledează pentru consolidarea COOPERĂRII cu statele baltice/ UE contracarează atacurile neconvenționale rusești

28 aug. 2025, 13:29, Știri externe
Ministrul german de Externe pledează pentru consolidarea COOPERĂRII cu statele baltice/ UE contracarează atacurile neconvenționale rusești

Ministrul german de Externe, Johann Wadephul, a declarat, joi, că securitatea Germaniei și a statelor baltice este inseparabilă, pledând pentru consolidarea cooperării în vederea contracarării atacurile convenționale și neconvenționale.

„Securitatea statelor baltice reprezintă și securitatea Germaniei”, a subliniat Wadephul.

Ministrul de Externe a avertizat asupra amenințărilor din Marea Baltică, determinate de prezența „flotei din umbră”, termen utilizat de Occident pentru a desemna navele folosite de Moscova pentru a evita sancțiunile.

Rusia a respins anterior implicarea în sabotarea cablurilor submarine din Marea Baltică, acuzând statele occidentale că încearcă să limiteze exporturile sale de petrol.

De asemenea, Moscova a negat participarea la un număr de incidente de securitate în zona euro-atlantică, de la atacurile cibernetice până la incendieri.

Ministrul german de Externe dorește să ia măsuri împotriva „agresiunii hibride a Rusiei”

„Asistăm la întregul set de instrumente al agresiunii hibride a Rusiei”, a subliniat Wadephul,

„Astăzi, UE și NATO beneficiază de previziuni și expertize și vrem să intensificăm cooperarea”, a pledat ministrul.

Johann Wadephul își propune să discute despre problemele de securitate cu oficialii danezi, potrivit U. S. News.

Necesitatea de a proteja mai eficient infrastructura critică din Marea Baltică și Marea Nordului este o prioritate pentru care Danemarca o promovează ca parte a președinției Consiliului Uniunii Europene”, a afirmat ministrul de Externe.

Luna trecută,  Johann Wadephul l-a acuzat pe președintele Rusiei, Vladimir Putin, că încearcă să impună „capitularea” Ucrainei, fără o dorință reală de a negocia un armistițiu.

„Putin nu cedează niciuneia dintre cerințele maximaliste: nu vrea negocieri, ci capitulare”, a afirmat Johann Wadephul.

Foto: Profimedia

Recomandarea autorului:

Sediul misiunii UE de la Kiev a fost afectat de BOMBARDAMENTELE ruse, soldate cu 12 morți și 48 de răniți

Putin și Kim Jong-Un revin cu o nouă demonstrație de SFIDARE la adresa OCCIDENTULUI/ Cei doi lideri vor participa la o paradă militară la Beijing

Citește și

NEWS ALERT URSULA von der Leyen, vizită în România! Președinta Comisiei Europene se va întâlni cu Nicușor Dan și Ilie Bolojan
13:54
URSULA von der Leyen, vizită în România! Președinta Comisiei Europene se va întâlni cu Nicușor Dan și Ilie Bolojan
EXTERNE Activele RUSEȘTI înghețate încaieră țările: Ungaria dă în judecată Uniunea Europeană! Ce legătură are Ucraina
12:57
Activele RUSEȘTI înghețate încaieră țările: Ungaria dă în judecată Uniunea Europeană! Ce legătură are Ucraina
EXTERNE Australia, Canada și Filipinele efectuează EXERCIȚII comune în Marea Chinei de Sud/ Pretențiile chineze generează noi alianțe în regiunea Asia-Pacific
11:48
Australia, Canada și Filipinele efectuează EXERCIȚII comune în Marea Chinei de Sud/ Pretențiile chineze generează noi alianțe în regiunea Asia-Pacific
ULTIMA ORĂ Sediul misiunii UE de la Kiev a fost afectat de BOMBARDAMENTELE ruse, soldate cu 12 morți și 48 de răniți
11:46
Sediul misiunii UE de la Kiev a fost afectat de BOMBARDAMENTELE ruse, soldate cu 12 morți și 48 de răniți
EXTERNE Ce viteză prinde noul tren de mare viteză din SUA. Americanii îl lansează joi, 28 august
11:25
Ce viteză prinde noul tren de mare viteză din SUA. Americanii îl lansează joi, 28 august
EXTERNE Kievul, sub asediul unui ATAC masiv cu rachete balistice din partea Rusiei, timp de 8 ore. Cel puțin 10 persoane ucise, printre care și un copil
11:21
Kievul, sub asediul unui ATAC masiv cu rachete balistice din partea Rusiei, timp de 8 ore. Cel puțin 10 persoane ucise, printre care și un copil
Mediafax
Cod galben de caniculă vineri, în trei județe. Cum va fi vremea în Capitală
Digi24
Studentă româncă în Olanda: „În România, şcoala glorifică notele mari, nemeritate, ignoră iniţiativa şi respinge exprimarea liberă”
Cancan.ro
Andi Moisescu, primele declaraţii, după ce CANCAN.RO a aflat că a divorţat de Olivia Steer. Juratul de la ProTV, cu zâmbetul pe faţă!
Prosport.ro
FOTO. Fiica lui Ilie Năstase și a Amaliei Năstase s-a pozat la duș
Adevarul
Surprize de coșmar pentru români în Bulgaria și Grecia. „Îi inșira ca pe niște vite de parcă îi deporta în Siberia sau la Auschwitz”
Mediafax
Sebastian Popescu, despre acuzația de corupere sexuală a minorilor: „Mi s-a întins o capcană”
Click
Reacția dură a lui Octavian Ursulescu: „Cum s-o inviți pe Marina Voica să cânte la Mamaia un sfert de piesă?” Supărarea absentei Elena Cârstea
Wowbiz
Ea este refugiata ucraineancă ucisă cu sânge rece în SUA! Avea 23 de ani și fugise din calea războiului, dar a sfârșit înjunghiată la metrou: „Viața ei a fost curmată mult prea devreme”
Antena 3
„Eu sunt poliția”. Cine este tânărul agent care l-a prins pe agresorul livratorului asiatic din București. Acesta a fost arestat
Digi24
Experiența unei românce stabilite de 12 ani în străinătate: permis de conducere în 45 de minute și pașaport în 20, direct la aeroport
Cancan.ro
Andi Moisescu a divorțat de Olivia Steer! A părăsit-o după 22 de ani
Ce se întâmplă doctore
Actrița celebră e acum nerecunoscut după ce a slăbit 36 kg! Imagini WOW cu blondina. Nu a renunțat la burgeri și cartofi prăjiți
observatornews.ro
Mai merită să fii antreprenor în România? Unde se face cel mai bun randament pe fiecare 100 de lei investiți
StirileKanalD
„S-a pus în mijlocul căii ferate și făcea cruce” Denisa a murit lovită de tren, în timp ce vorbea cu iubitul la telefon! Declarațiile șocante ale martorilor despre fata de 15 ani
KanalD
O persoană a murit într-un carambol pe DN76, în județul Hunedoara! În accident au fost implicate patru vehicule
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Codul Rutier 2025: Locurile unde este interzis să întorci în „U”. Amenzi uriașe și permis suspendat
Descopera.ro
Astronomii au descoperit cea mai STRĂLUCITOARE EXPLOZIE radio rapidă
Capital.ro
Elena Udrea, din nou cea mai fericită. Se poate citi iubirea direct pe chipul ei. Totul e filmat (FOTO)
Evz.ro
Cine îl susține de fapt pe Rizea. Makaveli face dezvăluirea
A1
Marian Grozavu n-a mai rezistat și a alergat spre vila fetelor. Concurentul a vrut să o ceară în căsătorie pe Bianca, însă apropierea față de Mattia i-a dat planul peste cap
Stirile Kanal D
A fost prins în Germania. Emil Gânj a dat peste cap planurile polițiștilor
Kfetele
David Pușcaș, ajuns la capătul puterilor! Tânărul cere ajutor în mediul online pentru plata întreținerii, după ce contul de TikTok este pe cale să îi fie închis: "Nici nu-mi pasă dacă n-am ce să mănânc!"
RadioImpuls
Cine este Andrei, polițistul aflat în timpul liber care l-a prins și l-a imobilizat pe tânărul care a agresat un livrator străin în București?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă ajunge la doctor: - Cum te protejezi când faci amor?
Descopera.ro
Momente bizare din istoria marilor lideri ai lumii