Ministrul german de Externe pledează pentru consolidarea COOPERĂRII cu statele baltice/ UE contracarează atacurile neconvenționale rusești

Ministrul german de Externe, Johann Wadephul, a declarat, joi, că securitatea Germaniei și a statelor baltice este inseparabilă, pledând pentru consolidarea cooperării în vederea contracarării atacurile convenționale și neconvenționale.

„Securitatea statelor baltice reprezintă și securitatea Germaniei”, a subliniat Wadephul.

Ministrul de Externe a avertizat asupra amenințărilor din Marea Baltică, determinate de prezența „flotei din umbră”, termen utilizat de Occident pentru a desemna navele folosite de Moscova pentru a evita sancțiunile.

Rusia a respins anterior implicarea în sabotarea cablurilor submarine din Marea Baltică, acuzând statele occidentale că încearcă să limiteze exporturile sale de petrol.

De asemenea, Moscova a negat participarea la un număr de incidente de securitate în zona euro-atlantică, de la atacurile cibernetice până la incendieri.

Ministrul german de Externe dorește să ia măsuri împotriva „agresiunii hibride a Rusiei”

„Asistăm la întregul set de instrumente al agresiunii hibride a Rusiei”, a subliniat Wadephul, „Astăzi, UE și NATO beneficiază de previziuni și expertize și vrem să intensificăm cooperarea”, a pledat ministrul.

Johann Wadephul își propune să discute despre problemele de securitate cu oficialii danezi, potrivit U. S. News.

Necesitatea de a proteja mai eficient infrastructura critică din Marea Baltică și Marea Nordului este o prioritate pentru care Danemarca o promovează ca parte a președinției Consiliului Uniunii Europene”, a afirmat ministrul de Externe.

Luna trecută, Johann Wadephul l-a acuzat pe președintele Rusiei, Vladimir Putin, că încearcă să impună „capitularea” Ucrainei, fără o dorință reală de a negocia un armistițiu.

„Putin nu cedează niciuneia dintre cerințele maximaliste: nu vrea negocieri, ci capitulare”, a afirmat Johann Wadephul.

Foto: Profimedia

