Miting de amploare la Teheran. Autoritățile au organizat o ceremonie pentru forțele de ordine ucise în timpul protestelor

14 ian. 2026, 14:29, Știri externe
La Teheran a început o ceremonie funerară pentru peste 100 de membri ai forțelor de securitate și alți „martiri” uciși în valul de proteste care a zguduit Republica Islamică în ultimele săptămâni, a informat televiziunea de stat din Iran. Ceremonia, la care participă mii de oameni cu steagurile Republicii Islamice în mâini și portretul liderului suprem Ali Khamenei, a început cu rugăciuni pentru cei uciși, în fața Universității din Teheran, potrivit imaginilor de pe rețelele de socializare.

Ceremonia este menită să onoreze „martirii războiului terorist comis de mercenarii americani și de regimul sionist”, a relatat agenția de știri Fars.

Imaginile au arătat mulțimi adunate în fața Universității din Teheran. Oamenii erau îmbrăcați în negru și fluturau steaguri iraniene și palestiniene. Sicrie cu fotografii ale morților – inclusiv ale copiilor – au fost expuse.

Presa iraniană a relatat că peste 100 de membri ai forțelor de securitate iraniene au fost uciși în proteste. Marți, agenția de știri Tasnim a relatat că „numărul martirilor este semnificativ” și că „aproximativ 100” dintre cei identificați drept „martiri” urmează să fie înmormântați miercuri. Grupurile pentru drepturile omului spun că circa 2.600 de oameni ar fi fost uciși în urma represiunii forțelor de securitate iraniene. Dar autoritățile dau vina pe „revoluționari” care, spun ei, au ucis zeci de membri ai forțelor de securitate, precum și trecători nevinovați.

Șeful sistemului judiciar iranian a promis, miercuri, procese accelerate pentru persoanele arestate în urma valului masiv de proteste. La rândul său, președintele american Donald Trump a amenințat cu „măsuri foarte dure” dacă Republica Islamică va continua execuțiile prin spânzurare.

„Vom lua măsuri foarte dure, dacă vor face așa ceva”, a spus liderul american, care a amenințat în repetate rânduri Iranul cu intervenția militară. „Când vor începe să ucidă mii de oameni – și acum am aflat despre spânzurări. Vom vedea cum va funcționa asta pentru ei”, a spus Trump.

Teheranul a calificat avertismentele americane drept „pretext pentru o intervenție militară”.

Misiunea Iranului la ONU a publicat o declarație pe X, promițând că „strategia” Washingtonului „va eșua din nou”.

„Fanteziile și politica SUA față de Iran se bazează pe schimbarea regimului, sancțiunile, amenințările, tulburările provocate și haosul servind drept modus operandi pentru a crea un pretext pentru intervenția militară”, se arată în postare.

Statele Unite evacuează trupele din cea mai mare bază din Orientul Mijlociu, pe fondul amenințărilor din partea Iranului

Revolte în Iran. Teheranul acuză SUA că vor un pretext pentru o intervenție militară. Reuters: Numărul morților a ajuns la aproape 2.600

