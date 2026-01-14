Război în Orientul Mijlociu, ziua 830. Iranul acuză SUA: „Caută un pretext pentru o intervenție militară”

Misiunea Iranului la ONU a acuzat marți Statele Unite că sunt în căutarea unui pretext pentru o intervenție militară în Republica Islamică, țară zguduită de o mișcare de protest.

Reacția Teheranului vine după ce președintele american Donald Trump a amenințat că va acționa „foarte ferm” și le-a transmis protestatarilor că „ajutorul este pe drum”.

„Fanteziile și politica SUA…”

„Fanteziile și politica Statelor Unite față de Iran se bazează pe schimbarea regimului, cu sancțiuni, amenințări, tulburări orchestrate și haos servind drept «modus operandi» pentru a fabrica un pretext pentru o intervenție militară”, a scris misiunea iraniană pe X, într-un mesaj însoțit de o scrisoare de protest adresată liderilor ONU.

Donald Trump le-a transmis manifestanților iranieni să își continue protestul până la răsturnarea autorităților, promițând că „ajutorul este pe drum”. El nu a oferit detalii despre ce fel de ajutor este vorba.

„Patrioți iranieni, CONTINUAȚI SÃ PROTESTAȚI – LUAȚI CONTROLUL INSTITUȚIILOR VOASTRE!!!… AJUTORUL ESTE PE DRUM”, a scris Trump pe platforma Truth Social

Hamas își alege noul lide. Cine sunt favoriți

Pe de altă parte, în Palestina, gruparea Hamas este așteptată să își aleagă un nou lider în cursul acestei luni, scrie Reuters, care citează două surse din interiorul mișcării islamiste. Funcția a rămas vacantă după ce Israelul l-a ucis pe Yahya Sinwar, în 2024.

Alegerea are loc într-un moment extrem de delicat pentru Hamas, afectată de doi ani de război și supusă unor presiuni internaționale tot mai mari pentru dezarmare.

Principalii favoriți pentru preluarea conducerii Hamas sunt Khalil Al-Hayya și Khaled Meshaal, ambii aflați în prezent în Qatar și membri ai unui consiliu format din cinci persoane care a condus Hamas după moartea lui Sinwar.

Khalil Al-Hayya este un oficial de rang înalt al Hamas și a fost implicat în negocieri indirecte privind un posibil armistițiu în Gaza. A participat la întâlniri cu delegații din Egipt, Qatar și Turcia.

De cealaltă parte, Khaled Meshaal, fost lider al organizației, este o figură cunoscută pe plan internațional și a mai condus Hamas în perioade de criză.

Predecesorul lui Sinwar, Ismail Haniyeh, a fost asasinat de Israel în 2024, în timpul unei vizite în Iran.

