Moment stânjenitor pentru Jordan Bardella. Liderul extremei drepte din Franța a fost împroșcat cu făină la un eveniment

Un adolescent de 17 ani a fost reținut, marți, la Vesoul (Haute-Saône), Franța, pentru că l-a împroșcat cu făină pe președintele Adunării Naționale (RN), Jordan Bardella, venit să viziteze un târg agricol.

Tânărul este acuzat de „agresarea unei persoane care îndeplinea o misiune de serviciu public”, Jordan Bardella fiind și membru al Parlamentului European.

Potrivit publicației L’Est Républicain, Jordan Bardella, „la fel ca anul trecut, a decis să facă, ieri, o „vizită” la târgul Sainte-Catherine, un eveniment agricol. Aici, liderul extremei drepte din Franța a fost asaltat de susținători, majoritatea tineri, care i-au cerut fotografii.

Printre admiratori se afla și un elev de la liceul din Vesoul care a aruncat o pungă cu făină direct în fața în fața lui Jordan Bardella. Incidentul ar fi fost filmat de unul dintre prietenii săi.

„Este un non-eveniment. Un copil de 16 ani, probabil din cauza lipsei de educaţie a părinţilor, a aruncat cu făină în fermieri şi în mine în timp ce discutam cu ei”, a transmis, marţi seara, Jordan Bardella într-o declaraţie pentru ziarul L’Est Républicain.

Liderul RN a postat, ulterior, pe contul său de X, un mesaj pentru vizitatorii târgului, însă nu a menționat deloc „bombardamentul“ cu făină. Bardella a postat inclusiv un videoclip în care face mai multe selfie-uri cu tinerii.

„Târgul Sainte-Catherine din Vesoul este simbolul acestei Franțe a muncii și a pământului care vrea să continue să trăiască”, a scris președintele RN pe X.

Potrivit unei surse judiciare, Jordan Bardella a fost şi anul trecut la târgul Sainte-Catherine din Vesoul şi a fost ţinta unui atac cu ouă. Şi atunci a fost reţinut un minor.

