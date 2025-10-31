Prima pagină » Știri externe » Partidul lui Marine Le Pen domină sondajele. Mai mult de jumătate dintre francezi vor să voteze pentru extrema dreaptă la următoarele alegeri

31 oct. 2025, 11:12, Știri externe
Partidul Adunarea Națională (Rassemblement National- RN), condus de Marine Le Pen, începe să câștige teren în Franța. Potrivit unui sondaj realizat de Institutul Viavoice, pentru Liberation, 54% dintre francezi ar putea vota pentru extrema dreaptă la următoarele alegeri.

„Acesta nu este un sondaj privind intenția de vot, însă barometrul nostru privind potențialul electoral al Adunării Naționale confirmă că partidul condus de Marine Le Pen și Jordan Bardella este în pragul puterii în Franța.“, susțin autorii studiului.

Conform datelor Viavoice, 54% dintre respondenți spun că sunt pregătiți să „voteze pentru Adunarea Națională în viitor”. 32% dintre ei susțin că „au mai votat deja pentru Adunarea Națională” și că ar putea „să o facă din nou în viitor”. Totuși, reștul de 22% dintre ei recunosc că „nu au votat niciodată” pentru partidul de extremă dreapta, dar „ar putea să o facă în viitor”.

Spre comparație, suțin analiștii, în urmă cu doar doi ani, acest potențial vot în favoarea lui Marine Le Pen era de 43% și doar 12% dintre cei chestionați luau în considerare pentru prima dată să voteze pentru partidul ei la viitoarele alegeri.

Victorie pentru Marine Le Pen

Rezultatele sondajului Viavoice și-au făcut loc printre titlurile din presa franceză în aceeași zi în care, pentru prima dată în istorie, parlamentul francez a adoptat un text propus de extrema dreaptă condusă de Marine Le Pen.

Într-o şedinţă tensionată, 185 de parlamentari au votat în favoarea unei rezoluţii, fără caracter obligatoriu, care îndeamnă guvernul să abroge acordul semnat în 1968 între Franţa şi Algeria. Documentul reglementa regimul special de imigraţie al cetăţenilor algerieni în Franţa. Alte 184 de voturi, provenind în principal din zona stângii, s-au opus iniţiativei.

Rezoluţia RN a trecut cu o marjă extrem de strânsă, graţie sprijinului neaşteptat venit din partea unor parlamentari de dreapta şi de centru, dar şi absenţei inexplicabile a mai multor deputaţi din partidul preşedintelui Emmanuel Macron, Renaissance.

