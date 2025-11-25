Prima pagină » Știri externe » Sondaj surpriză în Franța. Bardella ajunge președintele Franței indiferent de contracandidat

Sondaj surpriză în Franța. Bardella ajunge președintele Franței indiferent de contracandidat

Ruxandra Radulescu
25 nov. 2025, 16:16, Știri externe
Sondaj surpriză în Franța. Bardella ajunge președintele Franței indiferent de contracandidat

 Jordan Bardella, liderul partidului de extremă dreapta, Adunarea Națională, și preferatul fostei candidate la președinția Franței, Marinne le Pen, ar câștiga alegerile prezidențiale, indiferent de adversar, potrivit unui sondaj Odoxa și Mascaret, publicat marți de publicația Public Senat.

Jordan Bardella a devenit în luna iulie personalitatea politică preferată a francezilor, iar sondajul îi confirmă statutul dominant pe scena politică.

Noutatea acestui sondaj constă în proiecțiile pentru al doilea tur al alegerilor prezidențiale din 2027, unde Bardella ar urma să câștige împotriva tuturor candidaților.

  • Împotriva lui Édouard Philippe (Horizons), el ar obține 53% din voturi.
  • În competiție cu Raphaël Glucksmann (Place publique),  Bardella ar avea un scor de 58%.
  • De asemenea, Bardella l-ar depăși pe Gabriel Attal (Renaissance), cu 56%.
  • Cât despre un tur de scrutin împotriva lui Jean-Luc Mélenchon (La France insoumise), Bardella ar obține o victorie zdrobitoare cu 74%.

Jordan Bardella, pe primul loc în clasamentul indicilor de popularitate

Sondajul Odoxa și Mascaret, realizat pe 19 și 20 noiembrie 2025, îl plasează pe Bardella în fruntea indicilor de popularitate, cu 39% opinii favorabile, cu trei puncte procentuale mai mult decât în ​​octombrie.

Acesta reușește să o depășească și pe Marine Le Pen, care și-a menținut scorul de 35%, iar Bardella pare a fi succesorul la Palatul Élysée, mai ales dacă condamnarea acesteia – care îi interzice o candidatură la prezidențiale – va fi confirmată în apel în ianuarie.

Ascensiunea lui Jordan Bardella este și mai spectaculoasă în rândul susținătorilor Adunării Naționale, unde a obținut o aprobare de 97%, un nivel fără precedent.

Stânga politică în Franța rămâne în urmă în ceea ce privește susținerea cetățenilor și este foarte fragmentată. Cu toate acestea o excepție iese în evidență, în persoana lui Raphaël Glucksmann, liderul partidului Place Republique care a crescut în sondaje cu patru procente și are, actualmente, un scor de 24%.  Acesta se bucură de un scor de aprobare de 50% printre simpatizanții de stânga, devansându-i pe François Hollande și Fabien Roussel (48% fiecare).

Actualul președinte Emmanuel Macron este abia pe locul 16 în acest top, cu 18% opinii favorabile.

Foto: Mediafax

