Momentul care a scăpat presei, în prima conferință a lui Péter Magyar. Viitorul premier vrea pace cât mai repede în Ucraina și ridicarea “imediată” a sancțiunilor pentru Rusia: e vecinul nostru

Péter Magyar, câștigătorul alegerilor din Ungaria, are o abordare diferită față de războiul din Ucraina, caracterizată prin pragmatism economic cu o schimbare de ton față de rivalul său politic, Viktor Orbán.

Deși Magyar recunoaște că Rusia este agresorul și susține dreptul Ucrainei la autoapărare, acesta privește sancțiunile Uniunii Europene impuse Moscovei ca pe o măsură temporară, legată de durata conflictului. Odată ce negocierile de pace se vor concluziona, Europa va ridica sancțiunile pentru a proteja economia blocului comunitar.

„De îndată ce războiul se va termina și să sperăm că negocierile vor avea succes și că acest război se va opri curând, atunci Europa va ridica imediat sancțiunile, pentru că suntem vecini cu Rusia și nu este în interesul Europei să cumpere materii prime la prețuri mai mari, deoarece asta ne distruge competitivitatea. Uneori este ușor să spui lucruri, și înțeleg problemele morale sau pe cele de principiu și voi proteja drepturile omului cât mai mult posibil, la fel de mult ca oricine altcineva, dar să nu ne împușcăm în picior. Așadar, vom încerca să cumpărăm petrol și gaze din cât mai multe surse posibil”, a spus Magyar.

Potrivit lui Magyar, „nu putem schimba geografia”, iar Rusia va rămâne mereu vecinul Europei. Prin urmare, este în interesul țărilor de pe bătrânul continent să obțină acces la materii prime ieftine, esențiale pentru industrie.

Péter Magyar, abordare pragmatică în politica externă

Abordarea lui Péter Magyar față de relațiile cu Rusia este una mai temperată, având în vedere viziunea rusofilă a lui Viktor Orbán. Magyar vrea să evite o criză economică profundă, având în vedere că Ungaria depinde în proporție de până la 80% de importul de gaz și petrol rusesc. Deși vrea să reducă dependența de o singură sursă, câștigătorul alegerilor din Ungaria a declarat că nu va renunța complet la sursele de energie din Rusia, din moment ce acestea sunt cele mai ieftine și sigure.

