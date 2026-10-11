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Momentul în care un cutremur de 7,7 grade este surprins în direct la o televiziune din Panama: comentatorii TV au fugit în timpul transmisiunii, după ce clădirea în care se aflau a început să se zguduie puternic

Momentul în care un cutremur de 7,7 grade este surprins în direct la o televiziune din Panama: comentatorii TV au fugit în timpul transmisiunii, după ce clădirea în care se aflau a început să se zguduie puternic
Foto: X/@LW_WorldNews - captură foto
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Momente de panică în Panama, după un cutremur cu magnitudinea de 7,7 produs în țara din America Centrală. Mișcarea seismică a fost surprinsă în direct la o televiziune de sport, unde comentatorii TV, luați prin surprindere, au lăsat emisiunea baltă și au fugit din studio, după ce clădirea a început să se clatine zdravăn.

Un cutremur extrem de puternic a lovit vineri Panama, provocând scene de panică, evacuarea clădirilor și pagube importante în mai multe regiuni ale țării. Momentul producerii seismului i-a surprins în direct pe cinci comentatori sportivi, care în clipele de panică și-au abandonat emisiunea și au fugit din studio, potrivit DailyMail.

În imaginile difuzate ulterior, prezentatorii sunt văzuți inițial privindu-se nedumeriți, în timp ce pereții și corpurile de iluminat din spatele lor încep să se miște. În câteva secunde, vibrațiile au devenit tot mai puternice, iar atmosfera jovială din studioul sportiv s-a transformat în panică.

Sursa video – X/@LW_WorldNews

Transmisiunea a fost întreruptă după ce alimentarea cu energie electrică a clădirii a cedat.

Seismul s-a produs în jurul orei locale 13:00, în apropierea localității Pitaloza Arriba, din provincia Herrera, la o adâncime de aproximativ 10 kilometri.

Serviciul Geologic al Statelor Unite (USGS) a estimat inițial magnitudinea cutremurului la 8,0, înainte de a o revizui la 7,7. Mișcarea tectonică a fost urmată de peste 80 de replici, dintre care una a depășit magnitudinea 6,0.

Bilanțul cutremurului din Panama: clădiri prăbușite și drumuri distruse

Cutremurul a provocat distrugeri în mai multe provincii din centrul țării, unde clădiri s-au prăbușit, iar unele drumuri au devenit impracticabile după ce s-au rupt la prorpiu în două.

În Panama City, situat la aproximativ 200 de kilometri de epicentru, sute de oameni au ieșit în grabă din clădirile înalte, de teama unor noi prăbușiri.

La fel a făcut și Salomon Andion, un localnic în vârstă de 46 de ani, care a fost nevoit să evacueze de două ori imobilul cu 15 etaje în care se afla, după ce replicile au continuat să zguduie orașul.

„M-am speriat pentru că tremurul a fost foarte puternic și prelungit. Obiectele grele, precum comodele, patul și toate obiectele din bucătărie, se clătinau”, a povestit Salomon Andion, unul dintre locuitorii surprinși de cutremur.

Pe rețelele sociale au apărut imagini cu apa revărsându-se din piscina amplasată pe acoperișul unei clădiri de peste 20 de etaje. O altă înregistrare arată un pod peste Canalul Panama oscilând puternic, în timp ce automobilele continuă să circule.

Sursa video – X/@MarioNawfal

„Ne confruntăm cu un dezastru major”, a declarat José Raúl Mulino, președintele Panamei, care a confirmat că unele drumuri s-au „prăbușit complet”.

Autoritățile au anunțat că cel puțin două persoane au fost rănite.

În provincia Veraguas, una dintre persoanele rănite a fost surprinsă sub dărâmături în apropierea unei biserici, iar cea de-a doua a fost găsită într-un hotel prăbușit din provincia Coclé. În orașul Penonomé, o biserică și un hotel au suferit avarii importante.

„A fost oribil, ceva ce nu am mai trăit niciodată. Fiica mea a rămas blocată la școală”, a povestit Juana Alveo, o localnică din Penonomé.

Printre imobilele distruse se numără și locuința fostului președinte Ricardo Martinelli, din localitatea Soná, provincia Veraguas. Acesta a publicat pe Instagram imagini cu proprietatea prăbușită.

Sursa video – X/@ELTIEMPO

Alertă de tsunami în coasta Pacificului de Est

Sistemul american de avertizare pentru tsunami a emis inițial alerte pentru mai multe zone de pe coasta Pacificului de Est, inclusiv pentru Mexic și Chile. Avertizările au fost ulterior retrase.

Cele mai grave distrugeri au fost semnalate în provinciile Herrera, Coclé și Los Santos, potrivit autorităților sanitare.

Fernando Boyd, ministrul Sănătății din Panama, a anunțat că localitatea Tonosí, din provincia Los Santos, a rămas complet izolată, după ce căile de acces au fost distruse.

„Încercăm să găsim o soluție pentru a ajunge acolo pe calea aerului, deoarece pe cale terestră este imposibil”, a explicat Fernando Boyd.

Aeroportul internațional din Panama City, unul dintre principalele noduri aeriene ale Americii Centrale, a fost închis temporar, iar mai multe aeronave au fost redirecționate către alte aeroporturi, ca măsură de precauție.

În schimb, Autoritatea Canalului Panama a anunțat că traficul maritim pe ruta strategică dintre Oceanul Atlantic și Oceanul Pacific nu a fost afectat și se desfășoară „în mod normal”.

Președintele José Raúl Mulino s-a deplasat la Penonomé pentru a coordona intervențiile de urgență și a cerut populației să evite răspândirea informațiilor alarmiste.

„Ceea ce s-a întâmplat nu trebuie folosit pentru a genera panică și dezordine”, a transmis Mulino pe platforma X, precizând că a solicitat un raport privind amploarea pagubelor.

Secretarul de stat american Marco Rubio a anunțat că Washingtonul „monitorizează îndeaproape” situația și că instituția pe care o conduce mobilizează resurse și personal pentru a oferi asistență, la solicitarea autorităților panameze.

Columbia, Ecuador și Guatemala au transmis, la rândul lor, mesaje de solidaritate și oferte de sprijin.

Cutremurele de asemenea intensitate sunt neobișnuite în Panama, unde activitatea seismică este concentrată în special în provincia Chiriquí, din vestul țării, în apropierea graniței cu Costa Rica.

Acesta este cel de-al patrulea cutremur cu magnitudinea peste 7,0 înregistrat în America Latină de la începutul anului, după seismele din Venezuela, în luna iunie, și Columbia, în august.

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