Un trecător a filmat momentuul când un somn uriaș de peste 2 metri a fost pescuit și aruncat înapoi în râul Sena, în Paris.

Bărbatul care l-a pescuit a fost uluit de captură. L-a fotografiat și filmat. Îl apucă ușor și îl aruncă în apele Senei.

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Filmările cu somonul uriaș sunt de la Camille Diemunsch. La filmarea distribuită de ABC News pe Facebook, internauții s-au declarat uimiți în reacții:

„Omule, somonul ăla trebuie să aibă peste 100 de ani”.

„Ar fi cina pentru câteva săptămâni. Scuzați-mă. Sunt din sud. Ador somnul”.

La care altcineva i-a răspuns:

„N-aș mânca niciodată vreun pește din Sena, în special un animal care se hrănește pe fundul râului, precum un somn suficient de bătrân încât să fi trăit dinainte de a se depune eforturi pentru a combate poluarea. Apele uzate sunt încă deversate în râu după ploile abundente.”

Somnul uriaș este o specie de pește de talie mare din familia Siluridae răspândită în toată Europa și în Asia Centrală. Trăiește în bălți, lacuri, în cursul fluviilor mari și în bazinele Mării Baltice, Mării Negre și Mării Caspice.

Acesta se hrănește cu insecte, crustacee, pești mai mici, viermi, broaște, țipari, șobolani, rațe și chiar păsări. Au fost observați și exemplare canibale.

Dimensiunile lor pot varia de la 1,3 metri la 2 metri și pot avea greutate variată de la 15 la 65 kg.

Somnul tânăr este apreciat ca preparat, având carnea gustoasă, dar numai dacă are greutatea de 15 kg. La o greutate mai mare, poate să fie contaminat. Exemplarele mari nu sunt recomandate pentru consum.

Sursa Video: ABC News