Noaptea trecută, forţele Federaţiei Ruse au executat două ATACURI asupra infrastructurii portuare ucrainene situate pe fluviul Dunărea

Luiza Dobrescu
04 nov. 2025, 08:58, Actualitate
VIDEO | Israelul trimite nave militare în Marea Roșie după o serie de atacuri ale rebelilor huthi din Yemen

În noaptea dintre 3 spre 4 noiembrie, forţele Federaţiei Ruse au executat două atacuri asupra infrastructurii portuare ucrainene situate pe fluviul Dunărea. În urma acestor acţiuni, au fost observate numeroase explozii pe malul ucrainean.

Ca urmare a semnalelor detectate de sistemele de supraveghere, au fost ridicate în aer – conform procedurilor de poliţie aeriană – două aeronave F-16 dislocate la Baza Aeriană Feteşti, la ora 00.17, respectiv două aeronave germane Eurofighter Typhoon dislocate la Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu, la ora 02.45, pentru cercetare şi asigurarea securității spațiului aerian național.

„Ministerul Apărării Naţionale condamnă cu fermitate atacurile Federaţiei Ruse asupra infrastructurii civile ucrainene, acțiuni care reprezintă o încălcare gravă a dreptului internațional și o amenințare la adresa securității regionale. România rămâne în contact permanent cu aliații din NATO și Uniunea Europeană și menține un nivel ridicat de vigilență și reacție”, transmite MApN.

Comandanții misiunilor au avut aprobare pentru angajarea țintelor aeriene

Comandanții misiunilor au avut aprobare pentru angajarea țintelor aeriene, în cazul în care acestea ar fi pătruns în spațiul aerian național și ar fi pus în pericol securitatea cetățenilor României.

Nu au fost detectate pătrunderi neautorizate în spațiul aerian al României și nu au fost identificate resturi de vehicule aeriene pe teritoriul național.

