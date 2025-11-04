Noaptea trecută, forţele Federaţiei Ruse au executat două ATACURI asupra infrastructurii portuare ucrainene situate pe fluviul Dunărea

Ca urmare a semnalelor detectate de sistemele de supraveghere, au fost ridicate în aer – conform procedurilor de poliţie aeriană – două aeronave F-16 dislocate la Baza Aeriană Feteşti, la ora 00.17, respectiv două aeronave germane Eurofighter Typhoon dislocate la Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu, la ora 02.45, pentru cercetare şi asigurarea securității spațiului aerian național.

„Ministerul Apărării Naţionale condamnă cu fermitate atacurile Federaţiei Ruse asupra infrastructurii civile ucrainene, acțiuni care reprezintă o încălcare gravă a dreptului internațional și o amenințare la adresa securității regionale. România rămâne în contact permanent cu aliații din NATO și Uniunea Europeană și menține un nivel ridicat de vigilență și reacție”, transmite MApN.

Comandanții misiunilor au avut aprobare pentru angajarea țintelor aeriene, în cazul în care acestea ar fi pătruns în spațiul aerian național și ar fi pus în pericol securitatea cetățenilor României.