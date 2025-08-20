Prima pagină » Știri externe » Moscova își propune să reducă dezechilibrul COMERCIAL cu New Delhi/ „India este foarte importantă pentru Rusia”

Moscova își propune să reducă dezechilibrul COMERCIAL cu New Delhi/ „India este foarte importantă pentru Rusia”

20 aug. 2025, 14:29, Știri externe
Moscova își propune să reducă dezechilibrul COMERCIAL cu New Delhi/ „India este foarte importantă pentru Rusia”

Ambasada Rusiei din India a transmis, miercuri, că își propune să reducă dezechilibrul comercial cu New Delhi și să continue aprovizionarea cu energie.

Ambasada a menționat că există deja mecanisme pentru a asigura fluxul constant de petrol către India, în pofida tensiunilor globale.

New Delhi a devenit unul dintre cei mai mari cumpărători de petrol rusesc din 2022, chiar dacă sancțiunile impuse de statele europene au modificat fluxul comercial global de petrol.

„India este foarte importantă pentru Rusia. Înțelegem circumstanțele dificile cu care se confruntă India și ne-am angajat să le îndepărtăm. Există mecanisme pentru a continua aprovizionarea Indiei cu petrol. Vom îndepărta orice altă barieră comercială”, a declarat Roman Babușkin, responsabil cu afacerile dintre Rusia și India.

Ambasada Rusiei a transmis, de asemenea, că se așteaptă la creșteri cu aproximativ 10% anual în comerțul bilateral. Oficialii au subliniat că transporturile de petrol vor continua aproximativ la același nivel, subliniind importanța lor pentru comerțul bilateral.

„Nu există alternativă la petrolul rusesc, deoarece este foarte competitiv. India înțelege că nu există nicio șansă de a schimba aprovizionarea, profitul este foarte mare pentru India”, a transmis Ambasada.

Rusia sprijină economia Indiei, în contextul noilor taxe impuse de SUA

Babușkin a afirmat, de asemenea, că Rusia este dispusă să primească exporturile indiene, în contextul în care SUA a impus taxe de 50% , conform The Economic Times.

„Dacă bunurile indiene se confruntă cu dificultăți în a intra pe piața americană, piața rusă primește cu bucurie exporturile indiene”, a subliniat Babușkin.

Ambasada a transmis că India este al patrulea cel mai mare partener comercial al Rusiei, iar furnizarea de energie va rămâne la același nivel în viitor.

„Întotdeauna am reușit să găsim modalități de a acționa în interesele noastre, în pofida problemelor. Sancțiunile reprezintă standarde duble și nu respectă interesele naționale”, a declarat Ambasada.

