Moscova și New Delhi își exprimă angajamentul de a-și consolida PARTENERIATUL strategic/ India continuă să achiziționeze petrol rusesc

07 aug. 2025, 18:28, Știri externe
Rusia și India și-au consolidat, joi, parteneriatul strategic, în cadrul discuțiilor bilaterale pe teme de securitate, după ce președintele SUA, Donald Trump, a anunțat că va crește tarifele la importurile indiene din cauza achizițiilor de petrol rusesc.

Consilierul indian pentru securitate națională, Ajit Doval, s-a întâlnit cu secretarul Consiliului de Securitatea al Rusiei, Serghei Șoigu, exprimându-și angajamentul de a consolida relațiile diplomatice dintre cele două state.

Impunerea unui tarif suplimentar de 25% la mărfurile indiene, care va intra în vigoare pe 28 august, semnalează o înrăutățire a relațiilor SUA-India. Odată cu preluarea mandatului său, Trump a amenințat că va perturba accesul Indiei la cea mai mare piață de export a sa.

„Ne angajăm să continuăm cooperarea activă pentru a forma o nouă ordine mondială, mai justă și mai sustenabilă, pentru a asigura supremația dreptului internațional și pentru a combate împreună provocările și amenințările moderne”, a declarat Serghei Șoigu.

Rusia și India discută despre o colaborare în domeniul apărării

India și China au devenit principalii cumpărători de petrol rusesc de la începerea războiului din Ucraina, contracarând eforturile Occidentului de a destabiliza economia Rusiei, conform agenției de presă Reuters.

Un oficial indian a dezvăluit că Doval ar putea discuta cu Șoigu despre viitoarele achiziții de petrol. De asemenea, cei doi ar putea discuta despre o colaborare dintre Rusia și India în domeniul apărării.

India a semnat un acord de 5,5 miliarde de dolari cu Rusia în 2018 pentru cinci sisteme de rachete sol-aer cu rază lungă de acțiune S-400 Triumf, care au scopul de a contracara o potențială amenințare din partea Chinei.

