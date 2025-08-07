Prima pagină » Știri externe » Kremlinul acuză „oponenții” Moscovei că încearcă „să dezinformeze” conducerea SUA/ „Poziția Rusiei va fi transmisă președintelui TRUMP”

07 aug. 2025, 16:32, Știri externe
Oponenții Rusiei încearcă să perturbe și să dezinformeze conducerea americană, în contextul desfășurării discuțiilor dintre Moscova și Washington, a declarat Kirill Dmitriev, reprezentantul special al președintelui Vladimir Putin.

„Va urma un dialog foarte important cu Statele Unite în diverse domenii. Mulți dintre oponenții Rusiei încearcă să perturbe acest dialog, să-l împiedice, să dezinformeze conducerea SUA cu privire la diverse fapte”, a avertizat Dmitriev.

Reprezentatul special al președintelui rus a evidențiat că dialogul dintre cele două state îi permite Moscovei să-și exprime în mod clar poziția.

Putin și Trump urmează să se întâlnească, săptămâna viitoare

„Desigur, summitul dintre liderii Rusiei și SUA, care este planificat pentru săptămâna viitoare, ar putea deveni un eveniment istoric important, un eveniment în care poziția Rusiei va fi transmisă clar președintelui Trump. Sperăm că acest dialog va continua mai activ, inclusiv în direcția economică”, a declarat Kirill Dmitriev, citat de agenția de presă Interfax.

Kremlinul a anunțat, joi, o întâlnire oficială între președintele Rusiei, Vladimir Putin, și omologul său american, Donald Trump.

„La sugestia părții americane, s-a ajuns la un acord pentru organizarea unei întâlniri bilaterale la cel mai înalt nivel în următoarele zile, adică o întâlnire între președintele Vladimir Putin și Donald Trump”, a declarat Iuri Ușakov, fără a specifica locația întâlnirii.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a discutat telefonic cu Donald Trump miercuri, după vizita emisarului american Steve Witkoff la Moscova. La această conversație au participat și mai mulți lideri europeni.

„Vor exista, de asemenea, comunicări la nivel de consilieri pentru securitate națională”, a adăugat Volodimir Zelenski, pentru a forța Rusia să „ia măsuri concrete pentru a pune capăt agresiunii sale”.

