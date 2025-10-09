Moțiunile de cenzură împotriva lui Ursula von der Leyen, RESPINSE după votul din Parlamentul European

Președintele Comisiei Europene Ursula von der Leyen a trecut cu bine de cele două încercări de a o înlătura, în contextul în care Parlamentul European a respins joi moțiunile de cenzură ale grupurilor de extremă-dreapta și de stânga.

Europarlamentarii au respins cele două moțiuni de cenzură, care o criticau pe von der Leyen pentru că a acceptat un acord tarifar dezechilibrat cu Statele Unite și a propus un acord comercial cu blocul sud-american Mercosur, despre care criticii spun că amenință fermierii și mediul.

378 de membri ai Parlamentului și-au exprimat sprijinul pentru von der Leyen în prima rundă de vot și 383 de europarlamentari în a doua rundă, notează Reuters.

Într-o postare pe platforma X, Von der Leyen a declarat că apreciază profund sprijinul europarlamentarilor și că echipa sa de comisari va colabora îndeaproape cu Parlamentul pentru a aborda provocările Europei.

Rezultate puțin mai bune decât în iulie 2025

Pentru șeful executivului Uniunii Europene, rezultatele au fost puțin mai bune decât în iulie 2025, când 360 de europarlamentari au votat împotriva unei moțiuni inițiate în principal de parlamentari de extremă-dreapta.

Totuși, numărul de voturi în favoarea lui Von der Leyen a fost mai mic decât cele 401 voturi în favoarea realegerii sale pentru un al doilea mandat în iulie 2024.

Deși moțiunile de cenzură nu au avut aproape nicio șansă de a atinge majoritatea de două treimi necesară pentru a o înlătura pe von der Leyen, unii europarlamentari au spus că ar fi un indiciu cu privire la neliniștea generală cu privire la conducerea ei.

Partidele de la marginile spectrului politic și-au dat seama că moțiunile de cenzură – rar folosite anterior – sunt ușor de declanșat după alegerile din 2024, care au sporit prezența extremei-drepte la peste 100 de europarlamentari.

Cifra de europarlamentari de care este nevoie pentru a iniția o moțiune este de doar 72.

Foto: Profimedia

