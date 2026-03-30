Premierul spaniol Pedro Sanchez a anunțat închiderea spațiului aerian pentru aeronavele de luptă ale SUA implicate în războiul cu Iran.

Guvernul spaniol a interzis Americii să utilizeze bazele militare. Americanii au interdicție și asupra bazei aeriene Moron din Frontera și al bazei navale Rota din Cadiz pentru a ataca Iran.

„Nu vom autoriza folosirea bazelor noastre militare sau a spațiului nostru aerian pentru acțiuni care au legătură cu războiul cu Iran”, a spus ministrul Apărării al Spaniei, Margarita Robles, pentru Reuters.

Dinspre bazele americane din Franța și Regatul Unit al Marii Britanii decolează bombardierele B-1 și B-52.

Trump, sfidat din nou de Sanchez

Potrivit El Pais, pentru a lovi ținte din Iran, aeronavele SUA sunt obligate să ocolească Spania, deși este țară membră NATO.

Premierul spaniol, cel mai vocal oponent european al administrației Trump, a acuzat SUA pentru încălcarea dreptului internațional prin atacarea Iranului.

„Această decizie face parte din hotărârea deja luată de guvernul spaniol de a nu participa sau contribui la un război inițiat unilateral și împotriva dreptului internațional”, a declarat Carlos Cuerpo, ministrul Economiei din guvernul lui Sanchez.

„Spania nu ar trebui să facă nimic pentru a escalada conflictul”, a spus Jose Manuel Albares, ministrul de Externe al Spaniei.

El spune că decizia reflectă sentimentul majorității populației spaniole care se opune războiului și se aliniază cu principile ONU.

Relațiile Spania-SUA, la cel mai scăzut nivel din ultimii 60 ani

Tensiunile Spania-SUA s-au amplificat încă de anul trecut. Trump a criticat guvernul Sanchez pentru că nu cotizează 5% din PIB pentru apărare.

În replică, Donald Trump a amenințat că va suspenda toate relațiile comerciale cu Spania.

Trump a catalogat Spania „teribilă” și a spus că Madridul caută să călătorească pe gratis în problema cheltuielilor pentru apărare.

„Am fi putut folosi bazele lor oricând voiam, putem doar să zburăm și să le folosim, nimeni nu ne ordonă să nu le folosim”, a spus președintele american.

