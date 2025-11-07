Mult-așteptatul joc video GTA VI mai primește o amânare pentru lansare. Care va fi data de lansare

Rockstar Games anunță o nouă amânare a datei de lansare pentru jocul video Grand Theft Auto VI (GTA VI), cel mai așteptat joc video al anului 2026. Lansarea jocului va avea loc pe 19 noiembrie anul viitor, cu 6 luni mai târziu decât era planificat anterior.

Versiunea anterioară a jocului, GTA V, a fost cel mai scump joc video produs vreodată la momentul lui (peste 250 de milioane de dolari), cât și jocul cu un număr record de încasări la box office – peste 8,5 miliarde de dolari. Unele rapoarte din industria jocului apreciază că, pentru dezvoltarea noii versiuni, Rockstar Games a investit în jur de 2 miliarde de dolari.

Inițial, Rockstar Games a anunțat că noul joc va fi disponibil doar pentru consolele PlayStation și Xbox în toamna anului 2025. Cu toate acestea, în luna mai a acestui an, dezvoltatorul a anunțat o amânare a lansării pentru 26 mai 2026. Acum, Rockstar Games anunță o nouă dată de lansare – 19 noiembrie 2026.

În ultimul său mesaj, însă, studioul de jocuri și-a exprimat din regretul pentru că a trebuit să adauge timp suplimentar și a recunoscut că „a fost o așteptare lungă”. Cu toate acestea, a explicat că „aceste luni suplimentare” le vor permite să termine jocul „la nivelul de calitate” pe care jucătorii „l-așteaptă și îl merită”.

