Prima pagină » Știri externe » Mult-așteptatul joc video GTA VI mai primește o amânare pentru lansare. Care va fi data de lansare

Mult-așteptatul joc video GTA VI mai primește o amânare pentru lansare. Care va fi data de lansare

07 nov. 2025, 13:59, Știri externe
Mult-așteptatul joc video GTA VI mai primește o amânare pentru lansare. Care va fi data de lansare

Rockstar Games anunță o nouă amânare a datei de lansare pentru jocul video Grand Theft Auto VI (GTA VI), cel mai așteptat joc video al anului 2026. Lansarea jocului va avea loc pe 19 noiembrie anul viitor, cu 6 luni mai târziu decât era planificat anterior.

Versiunea anterioară a jocului, GTA V, a fost cel mai scump joc video produs vreodată la momentul lui (peste 250 de milioane de dolari), cât și jocul cu un număr record de încasări la box office – peste 8,5 miliarde de dolari. Unele rapoarte din industria jocului apreciază că, pentru dezvoltarea noii versiuni, Rockstar Games a investit în jur de 2 miliarde de dolari.

Inițial, Rockstar Games a anunțat că noul joc va fi disponibil doar pentru consolele PlayStation și Xbox în toamna anului 2025. Cu toate acestea, în luna mai a acestui an, dezvoltatorul a anunțat o amânare a lansării pentru 26 mai 2026. Acum, Rockstar Games anunță o nouă dată de lansare – 19 noiembrie 2026.

În ultimul său mesaj, însă, studioul de jocuri și-a exprimat din regretul pentru că a trebuit să adauge timp suplimentar și a recunoscut că „a fost o așteptare lungă”. Cu toate acestea, a explicat că „aceste luni suplimentare” le vor permite să termine jocul „la nivelul de calitate” pe care jucătorii „l-așteaptă și îl merită”.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

Fostul premier, Marcel Ciolacu, scoate armele înainte de congresul PSD: USR trebuie sa plece din aceasta Coaliție. Victor Ponta face același apel

Nicușor Dan îi găsește scuze lui Bolojan pentru că l-a primit la Guvern pe afaceristul arestat: e normală întâlnirea dintre politicieni și oameni de afaceri

Citește și

EXTERNE Un jurnalist a fost concediat după ce a pus o anumită întrebare despre Israel
15:40
Un jurnalist a fost concediat după ce a pus o anumită întrebare despre Israel
EXTERNE Sarkozy publică din pușcărie sacii cu scrisori pe care îi primește zilnic. Politicianul vrea să răspundă la toate
15:37
Sarkozy publică din pușcărie sacii cu scrisori pe care îi primește zilnic. Politicianul vrea să răspundă la toate
EXTERNE UE înăsprește regulile privind vizele pentru cetățenii ruși. „Nu poți începe un război și să te aștepți să te miști liber în Europa“
14:41
UE înăsprește regulile privind vizele pentru cetățenii ruși. „Nu poți începe un război și să te aștepți să te miști liber în Europa“
EXTERNE Incidente grave la Filarmonica din Paris. Un concert susținut de Orchestra din Israel a fost întrerupt de fumigene și ciocniri între spectatori
12:56
Incidente grave la Filarmonica din Paris. Un concert susținut de Orchestra din Israel a fost întrerupt de fumigene și ciocniri între spectatori
FLASH NEWS Lukoil rămâne fără cumpărător după ce Gunvor Group și-a retras oferta. De ce s-a blocat achiziția companiei rusești
12:21
Lukoil rămâne fără cumpărător după ce Gunvor Group și-a retras oferta. De ce s-a blocat achiziția companiei rusești
EXTERNE Proteste masive în Letonia. Oamenii se opun ca țara să se retragă din Convenția de la Istanbul. Ocupă primul loc în Europa la numărul de femei ucise
11:50
Proteste masive în Letonia. Oamenii se opun ca țara să se retragă din Convenția de la Istanbul. Ocupă primul loc în Europa la numărul de femei ucise
Mediafax
Vortexul Polar ar putea aduce fenomene severe în România: Cum va arăta iarna 2025–2026
Digi24
Cel mai vechi aliat al lui Vladimir Putin a fost trimis în dizgrație. De ce a ajuns să fie ostracizat Serghei Lavrov
Cancan.ro
Fiica Elenei Lasconi, un nou derapaj în mediul online: 'Dacă aș conduce o țară acum, aș înarma Hamas și
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă femeie din lume, umilită pentru felul cum arată: „Nenorocito!”
Adevarul
Portretul securistului român, bătăușii care și-au terorizat propriul popor. Semianalfabeți, brutali, incapabili să învețe o meserie
Mediafax
Vremea în București: Weekend cu maxime de 15 grade
Click
Reacția Marianei Moculescu, după ce Horia Moculescu a fost internat de urgență: „Este victima propriilor vicii. Fuma și 60 de țigări pe zi, când pierdea la poker”. De ce nu-l vizitează la spital?
Digi24
Răsturnare de situație în cazul accidentului auto de pe A2: femeia găsită moartă era decedată de ore bune. Ce s-a întâmplat
Cancan.ro
Cel mai cunoscut manechin al României a recidivat! Fosta iubită și-a făcut curaj să vorbească: Abuzurile erau din cauza furiei lui
Ce se întâmplă doctore
Prezentatoarea sexy care a aflat că suferă de o o boală autoimună. Semnele la care trebuie să fii atent!
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Poliția a analizat imaginile de pe noile radare pe trepied. Ce a descoperit?
Descopera.ro
Ceva COLOSAL ne străbate galaxia!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Băi, golane, am auzit că ai poze indecente cu fiică-mea!
Descopera.ro
Ediție ALTCEVA despre medicina sufletului. Titiana Popa vindecă prin cuvânt: „Există miracole!”
FLASH NEWS Gabriela Firea, atac la adresa USR-iștilor „ipocriți” care au mers la Catedrală doar pentru „oportunități foto”
15:46
Gabriela Firea, atac la adresa USR-iștilor „ipocriți” care au mers la Catedrală doar pentru „oportunități foto”
ECONOMIE Trump întinde o mână de ajutor României neintenționat. Tarifele aplicate de SUA mută o fabrică uriașă în România
15:41
Trump întinde o mână de ajutor României neintenționat. Tarifele aplicate de SUA mută o fabrică uriașă în România
ACTUALITATE Frank Loeffler (General Manager, Roche România), la Health EU Summit 2025: „Speranța și inovația nu trebuie să cunoască granițe: toți pacienții europeni merită același drept la sănătate”
15:41
Frank Loeffler (General Manager, Roche România), la Health EU Summit 2025: „Speranța și inovația nu trebuie să cunoască granițe: toți pacienții europeni merită același drept la sănătate”
ȘTIINȚĂ Premieră pentru cercetători. Au reușit să cartografieze toate drumurile din Imperiul Roman
15:16
Premieră pentru cercetători. Au reușit să cartografieze toate drumurile din Imperiul Roman
ECONOMIE Alt an, aceleași PROMISIUNI. Bolojan: „TVA-ul sau alte taxe nu vor crește anul viitor. Condiția e să construim un buget serios”
15:02
Alt an, aceleași PROMISIUNI. Bolojan: „TVA-ul sau alte taxe nu vor crește anul viitor. Condiția e să construim un buget serios”
HOROSCOP Horoscop 8 noiembrie 2025. PEȘTII se bazează pe abilități
15:00
Horoscop 8 noiembrie 2025. PEȘTII se bazează pe abilități