NATO este în alertă: Polonia a activat sistemul Patriot din cauza avioanelor MiG-31 rusești din apropierea graniței

🚨 NATO este în alertă: Polonia a activat sistemul Patriot din cauza avioanelor MiG-31 rusești din apropierea graniței

30 nov. 2025, 14:22, Știri externe
NATO este în alertă: Polonia a activat sistemul Patriot din cauza avioanelor MiG-31 rusești din apropierea graniței
14:32

UPDATE. Germania ar fi activat două sisteme de apărare aeriană Patriot pe aeroportul Rzeszow

Potrivit publicației Daily Express, atât Polonia, cât și Germania și-au plasat sistemele de apărare aeriană în alertă maximă, vineri.

Germania ar fi activat două sisteme de apărare aeriană Patriot pe aeroportul Rzeszow, care facilitează o mare parte din ajutorul militar acordat Ucrainei de către Occident.

Un purtător de cuvânt al Forțelor Aeriene Germane a declarat publicației: „Vineri a existat activitate în spațiul aerian rusesc, iar forțele de apărare aeriană desfășurate în Polonia au răspuns. Aceasta a inclus și cele două sisteme Patriot ale Forțelor Aeriene.”

Polonia și-a pus sistemul de apărare aeriană Patriot în alertă, după ce avioane de vânătoare rusești MiG-31 au zburat, vineri, în apropierea frontierei de vest, relatează Bild.

Potrivit ziarului, pe 28 noiembrie, patru avioane de vânătoare au zburat spre vest, fără a părăsi spațiul aerian rusesc. Ca răspuns, Polonia a „activat” două sisteme germane de rachete Patriot de pe aeroportul din Rzeszow. Soldați ai forțelor aeriene germane au fost implicați în răspuns. O sursă NATO a declarat ziarului că avioanele de vânătoare rusești s-au întors curând la bază.

Ministerul rus al Apărării nu a comentat informațiile din Polonia. Anterior, agenția a subliniat că toate zborurile militare rusești sunt efectuate în strictă conformitate cu reglementările internaționale.

„Sistemele ar fi putut lansa imediat rachete pentru a doborî obiectele zburătoare inamice“, a adăugat ziarul citat.

Germania are două sisteme Patriot operaționale pe aerodromul din Rzeszów, în sud-estul Poloniei, în apropiere de granița Poloniei cu Ucraina.

Polonia este un susținător ferm al Ucrainei  și un important centru pentru ajutoare și livrări de arme. Statul membru al UE și NATO are granițe cu Ucraina, cu Belarus, aliatul Rusiei, și cu enclava rusă Kaliningrad. Țări UE și NATO, precum Estonia și România, au raportat deja intruziunea dronelor sau a aeronavelor militare rusești în spațiul lor aerian.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI: 

România și Polonia ridică „zidul anti-drone” la granița NATO. Sistemul american Merops cu AI detectează, urmărește și distruge rapid țintele rusești

Polonia nu bate pasul pe loc și a încheiat un contract de 500 milioane dolari cu SUA. Rachetele AIM-120D-3 AMRAAM vor înarma avioanele de vânătoare F-35A, dar polonezii plusează și vor să cumpere elicoptere de atac AH-64 Apache

Cele mai noi