🚨 NATO este în alertă: Polonia a activat sistemul Patriot din cauza avioanelor MiG-31 rusești din apropierea graniței

Potrivit publicației Daily Express, atât Polonia, cât și Germania și-au plasat sistemele de apărare aeriană în alertă maximă, vineri.
Germania ar fi activat două sisteme de apărare aeriană Patriot pe aeroportul Rzeszow, care facilitează o mare parte din ajutorul militar acordat Ucrainei de către Occident.
Un purtător de cuvânt al Forțelor Aeriene Germane a declarat publicației: „Vineri a existat activitate în spațiul aerian rusesc, iar forțele de apărare aeriană desfășurate în Polonia au răspuns. Aceasta a inclus și cele două sisteme Patriot ale Forțelor Aeriene.”